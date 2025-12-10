Кто он — фаворит бывшей жены миллиардера Товстика: жила с тренером по триатлону?

Бывшая жена миллиардера Романа Товстика, Елена, не раз говорила о том, что готова простить и принять обратно в семью своего неверного избранника. Если тот решит снова сойтись с ней, как дала понять экс-возлюбленная бизнесмена, она не будет против. Вот только сам Товстик пока никак не комментирует свои намерения.

Он не спешит жениться и на разведенной Полине Дибровой, которая ради него бросила мужа, шоумена Дмитрия Диброва. Елена же, по слухам, уже давно забыла миллиардера, которому родила шестерых детей.

Кто он — "любовник" Товстик?

Как удалось узнать kp.ru, Елена, еще будучи в браке с бизнесменом Товстиком, закрутила тайный роман с тренером по триатлону. Журналисты уверены, что фаворитом многодетной Товстик стал Иван Васильев — прославленный спортсмен и участник Олимпийский игр.

Также говорится, что именно с ним Елена так часто летала за границу. В окружении разведенной Товстик сообщили, что эту пару связывали не просто формальные отношения, как у тренера и спортсменки. Они были более тесным. И роман мог длиться примерно год.

"В то время Елена, само собой, находилась в браке. Кстати, в какой-то момент Роман узнал о ее связи на стороне. Был скандал, но потом все как-то замяли", — уточнили в окружении Товстик.

Сама Елена эти слухи никак не комментирует. Хотя Диброва в студии передачи Андрея Малахова говорила о том, что личная жизнь ее "соперницы" полна интересных и занятных фактов. Таким образом, Полина намекала, что бывшая жена Товстика не так проста, как хочет себя подать.

Ссора Дибровой и Товстик

До этого Товстик заявила, что в своем рублевском женском клубе жена Диброва учит женщин тому, как быстро и эффективно уводить чужих мужей из семьи. Якобы у Полины есть целый спецкурс, который она посвятила этой теме.

В ответ бывшая жена Диброва уточнила, что всегда готова прийти на помощь Елене. И даже могла бы посидеть с ее детьми, пока та отдыхает за границей. Полина тонко поддела Товстик, намекнув, что та не занимается своими отпрысками, а проводит время в разъездах. И вполне вероятно, в приятной компании.

А как вы считаете, была ли у Елены Товстик тайная связь с тренером по триатлону? Пишите в комментариях.