Что сказала бывшая жена Товстика об элитном клубе Дибровой — учат, как быстро увести мужа из семьи

Елена Товстик едко высказалась в адрес Полины Дибровой. Когда-то они были дружны. Экс-жена шоумена Дмитрия Диброва даже крестила одного из шестерых детей Елены. Но теперь между ними нет согласия. Ведь Диброва влюбилась в мужа своей приятельницы — миллиардера Романа Товстика.

Что Товстик сказала о женском клубе Дибровой

Елена высказалась о женском рублевском клубе жены Диброва. Она уверена, что Полина занимается тем, что учит других женщин, как выйти из статуса любовницы и увести из семьи чужого мужа. Причем сделать это быстро, легко и беспрепятственно.

Также Товстик поздравила свою подругу Светлану Сильваши, которая открыла свой женский клуб. Елена уверена, что жена пластического хирурга Тимура Хайдарова будет поддерживать семейные ценности.

"Наконец-то в нашем мире будет действительно важный и нужный проект, который поможет женщинам в их развитии и пропаганде семейных ценностей! А не как в клубе у Полины, который посвящен встречам "как правильно и быстро увезти мужа из семьи", — приводят Passion.ru слова Товстик.

Кем увлекся Дибров

Ранее мы писали, что бывший муж Полины улетел на Бали после скандала с "расстегнутой ширинкой". Дмитрий заявил, что случайно оказался в этой нелепой ситуации. И что такое может случиться с каждым. Также поговаривают, что бывший муж Дибровой закрутил роман с многодетной приятельницей Полины. Нутрициолог Катя состояла в клубе жены шоумена. Собственно, Диброва и познакомила мужа со своей подругой.

