Что сказала бывшая жена Товстика об элитном клубе Дибровой — учат, как быстро увести мужа из семьи
Дмитрий и Полина Дибровы. Фото: Global Look Press
Бывшая жена Товстика заявила, что в женском клубе Дибровой учат уводить чужих мужей
Елена Товстик едко высказалась в адрес Полины Дибровой. Когда-то они были дружны. Экс-жена шоумена Дмитрия Диброва даже крестила одного из шестерых детей Елены. Но теперь между ними нет согласия. Ведь Диброва влюбилась в мужа своей приятельницы — миллиардера Романа Товстика.
Что Товстик сказала о женском клубе Дибровой
Елена высказалась о женском рублевском клубе жены Диброва. Она уверена, что Полина занимается тем, что учит других женщин, как выйти из статуса любовницы и увести из семьи чужого мужа. Причем сделать это быстро, легко и беспрепятственно.
Также Товстик поздравила свою подругу Светлану Сильваши, которая открыла свой женский клуб. Елена уверена, что жена пластического хирурга Тимура Хайдарова будет поддерживать семейные ценности.
"Наконец-то в нашем мире будет действительно важный и нужный проект, который поможет женщинам в их развитии и пропаганде семейных ценностей! А не как в клубе у Полины, который посвящен встречам "как правильно и быстро увезти мужа из семьи", — приводят Passion.ru слова Товстик.