Диброва про Товстик в Дубае: "Лена, дорогая, посижу с детьми. И с твоими, и со своими"

Елена Товстик в очередной раз поддела бывшую жену шоумена Дмитрия Диброва. Она заявила, что Полина Диброва в своем женском клубе учит тому, как быстро и легко уводить из семьи чужих мужей.

Ссора Товстик и Дибровой

Елена не может простить Полине то, что та, по ее мнению, разрушила ее семью с миллиардером Романом Товстиком. С ним она сошлась, когда ей было всего 17 лет. Ради Елены бизнесмен бросил первую жену. Та считает, что в своем юном возрасте ее соперница прекрасно понимала, что Товстик — перспективная партия. Поэтому родила ему шестерых детей. Но брак трещал по швам.

В итоге бизнесмен развелся с Еленой и ушел к Дибровой. Это стало для жены миллиардера полной неожиданностью. Ведь она считала, что муж ее никогда не бросит, а бывшая подруга не предаст.

Ответ Дибровой бывшей жене Товстика

Полина не осталась в стороне от колкостей Елены, заявив, что та не занимается воспитанием детей. Она намекнула, что готова нянчиться с отпрысками экс-подруги, пока та отдыхает за границей со своим тренером.

"Лена, дорогая, ты третью неделю в Дубае, со своим тренером. На следующей неделе я вернусь из поездки по работе и посижу с детьми. И с твоими, и со своими", — приводит Starhit слова Дибровой.

Полина заверила, что никогда не считала Елену своей близкой подругой. И не пыталась увести Товстика из семьи. Они решили развестись со своими половинками и только потом попробовать жить вместе.

Ранее мы писали, что Товстик говорила о том, какое условие Полина поставила ее мужу. Якобы Диброва требовала, чтобы миллиардер получил развод с женой за пять дней. Сама Полина жаловалась на то, что Товстик проявляет излишнюю щедрость к Елене. Так, Диброва недовольна тем, что миллиардер идет на поводу у бывшей жены по спорам по имуществу.

