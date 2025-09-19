Кравец — про Диброву: "Будет давать интервью, чтобы вызвать к себе сочувствие"

Блогер с Рублевки Алена Кравец прокомментировала слова Елены Товстик о том, что жена шоумена Дмитрия Диброва возила ее 11-летнего сына отдыхать на Камчатку.
Диброва возила сына Товстик на Камчатку
При этом супруга миллиардера Романа Товстика даже не знала о том, что эта поездка была запланирована заранее. Похоже, что сына с Полиной Дибровой отпустил отец мальчика. Причем сам Товстик в поездке жену телеведущего и своего ребенка не сопровождал.
"Не рассказала, что забрала моего 11-летнего сына без моего согласия на эту Камчатку без родителей в учебное время, поставили перед фактом", — говорила Товстик.
Оказалось, что Полина не просто так поддерживает связь с ребенком. Этот мальчик ей не чужой, он ее крестный сын. Диброва подмечала, что всегда старалась созваниваться с мальчиком, узнавать о его делах и учебе. Тот прекрасно шел на контакт с крестной мамой.
Мнение Кравец о поступке Дибровой
Алена Кравец в интервью сайту Teleprogramma.org дала понять, что может понять мотивы жены Диброва. Та хочет наладить общение с детьми любимого человека. При этом Полина пока не собирается съезжаться с Товстиком.
Кстати, увлечена жена шоумена и своим проектом. Оказывается, годовое членство в женском клубе Дибровой на Рублевке обходится его участницам в 150 тысяч рублей.
"Для детей обеих сторон этой истории, конечно, все случившееся стресс. И Полину можно понять — она пытается максимально расположить детей Товстика к себе, чтобы не казаться в их глазам "теткой, которая разрушила их семью".
Полина на самом деле себе на уме, она сейчас будет давать интервью, чтобы вызвать к себе сочувствие. Она понимает, что эту ее исповедь увидят и дети.
Вот и пытается выглядеть невинной овечкой. Хотя для меня странно, что ребенок отдыхает фактически с чужой теткой при живых родителях", — отметила Кравец.
