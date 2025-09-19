Кравец — про Диброву: "Будет давать интервью, чтобы вызвать к себе сочувствие"

Блогер с Рублевки Алена Кравец прокомментировала слова Елены Товстик о том, что жена шоумена Дмитрия Диброва возила ее 11-летнего сына отдыхать на Камчатку.

Диброва возила сына Товстик на Камчатку

При этом супруга миллиардера Романа Товстика даже не знала о том, что эта поездка была запланирована заранее. Похоже, что сына с Полиной Дибровой отпустил отец мальчика. Причем сам Товстик в поездке жену телеведущего и своего ребенка не сопровождал.

"Не рассказала, что забрала моего 11-летнего сына без моего согласия на эту Камчатку без родителей в учебное время, поставили перед фактом", — говорила Товстик.

Оказалось, что Полина не просто так поддерживает связь с ребенком. Этот мальчик ей не чужой, он ее крестный сын. Диброва подмечала, что всегда старалась созваниваться с мальчиком, узнавать о его делах и учебе. Тот прекрасно шел на контакт с крестной мамой.

Мнение Кравец о поступке Дибровой

Алена Кравец в интервью сайту Teleprogramma.org дала понять, что может понять мотивы жены Диброва. Та хочет наладить общение с детьми любимого человека. При этом Полина пока не собирается съезжаться с Товстиком.

Кстати, увлечена жена шоумена и своим проектом. Оказывается, годовое членство в женском клубе Дибровой на Рублевке обходится его участницам в 150 тысяч рублей.