Диброва назвала цену членства в ее женском клубе на Рублевке: больше 100 тысяч рублей

Полина Диброва не так давно дала интервью Лауре Джугелии. В нем она рассказала, что стоимость годового членства в ее женском клубе на Рублевке обходится участницам в 150 тысяч рублей.

Заработок Дибровой

На данный момент в клубе состоят 250 женщин. И эта цифра постоянно растет. Как пишет Super , таким образом доход жены шоумена Дмитрия Диброва будет составлять порядка 37,5 миллиона рублей.

За этим деньги участницы рублевского клуба Полины получают возможность общаться с единомышленницами на постоянной основе.

Как говорит жена телеведущего, ее клуб стал площадкой для самореализации. Там женщины могут преподнести какой-то свой продукт или личное дело.

"Это площадка, где ты утром можешь просто написать: "Девочки, пойдемте выпьем кофе", и действительно найдутся эти люди", — уточнила Диброва.

В чем смысл женского клуба Дибровой на Рублевке

Также Полина постоянно организовывает выезды со своим клубом. Она с другими участницами выезжала то на Камчатку, то на Алтай. Все путешествия оплачиваются отдельно. Также Диброва уточняла, что все резидентки клуба могут рассчитывать на поддержку друг друга в сложной ситуации. Так, подруги жены шоумена помогали ей перевозить вещи в съемный коттедж, когда та ушла от Диброва.

Полина заверила, что живет на свои финансы. Хотя телеведущий поддерживает их сыновей финансово. Дети Дибровых ни в чем не нуждаются. Но, говоря о своем разводе, она уточнила, что ушла с сыновьями в никуда. И теперь может положиться только на себя. Шептались, что из брака Полина вышла с подаренным ей когда-то кабриолетом и деньгами, которые Дибров будет платить на содержание детей.