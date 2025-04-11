Чумаков ловил каждое слово Ковальчук на премии RU.TV — словно не рассуждал об изменах

Телеканал RU.TV устроил для звездных гостей, селебрити и представителей отечественного шоу-бизнеса вечеринку, на которой появились именитые артисты: Виктория Дайнеко, Владимир Пресняков-младший с женой Натальей Подольской, Нюша, Алсу, Оксана Самойлова с рэпером Джиганом и многие другие.
Однако все взгляды собравшихся были прикованы к паре Алексея Чумаков и Юлии Ковальчук. Они вместе позировали на ковровой дорожке. 44-летний певец нежно обнимал возлюбленную за талию, ловил каждое ее слово и взгляд, стремясь доказать всем, что может не только шутить и подкалывать свою жену, но и проявлять к ней нежность и заботу.
Алексей Чумаков ловил каждое слово Юлии Ковальчук. Фото: соцсети, кадр из видео, скриншот
После скандала, в центре которого оказался Алексей Чумаков, порассуждавший об изменах в браке и заявивший, что каждый может совершить такой поступок — морально или физически, поклонники даже посоветовали Юлии Ковальчук развестись, несмотря на то, что у пары подрастают две дочки: Амелия и Алисия.
Сама певица с юмором относится к словам избранника. А обсуждая с журналистами отношения, подчеркнула, какие нежные чувства царят в их семье.
«Я бы с удовольствием еще раз повторила свадьбу. Готова делать это каждый год — Алексей знает. И кто говорит, что мы этого не делаем? Мы просто не выносим на суд публики», — говорила она.
Юлия Ковальчук в мини-платье с открытыми плечами и капроновых колготках щегольнула на церемонии награждения музыкальной премии RU.TV. Фото: соцсети
Ранее Алексей Чумаков также шутил и о том, что его жена уже разменяла четвертый десяток, назвав ее «бабищей», а себя молодым человеком, которому далеко до 50 лет.