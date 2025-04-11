Чумаков ловил каждое слово Ковальчук на премии RU.TV — словно не рассуждал об изменах

Телеканал RU.TV устроил для звездных гостей, селебрити и представителей отечественного шоу-бизнеса вечеринку, на которой появились именитые артисты: Виктория Дайнеко, Владимир Пресняков-младший с женой Натальей Подольской, Нюша, Алсу, Оксана Самойлова с рэпером Джиганом и многие другие.

Однако все взгляды собравшихся были прикованы к паре Алексея Чумаков и Юлии Ковальчук. Они вместе позировали на ковровой дорожке. 44-летний певец нежно обнимал возлюбленную за талию, ловил каждое ее слово и взгляд, стремясь доказать всем, что может не только шутить и подкалывать свою жену, но и проявлять к ней нежность и заботу.