Разведенный с Мороз Богомолов не пришел на похороны бывшего тестя

Проводить режиссера в последний путь пришли многие артисты. Среди них Нино Нинидзе, Сабина Ахмедова, Светлана Иванова, Константин Эрнст и другие.

Ждали и Константина Богомолова, с которым покойный делал сериал «Содержанки», но он не появился. Кроме того, нынешний муж Ксении Собчак был и бывшим зятем режиссера.

А ведь актриса Дарья Мороз, его бывшая жена, была рядом с Богомоловым в 2023 году, когда умер его отец. Но, видимо, между бывшими родственниками успела пробежать черная кошка.

Напомним, на прощание с Юрием Морозом приехали красавица-жена Виктория Исакова и дочь от первого брака Дарья Мороз. Женщины поддерживали друг друга, обнимались, но, как говорят в кулуарах, в реальной жизни они друг друга недолюбливают.