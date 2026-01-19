Концерты отменяют, билеты сдают: Лоза заявил, что Долина потеряла уважение людей
Музыкант Юрий Лоза. Фото: КП/Владимир Веленгурин
По мнению музыканта, восстановить репутацию будет очень трудно.
Музыкант Юрий Лоза высказался о ситуации с выселением Ларисы Долиной из ее московской квартиры. По его мнению, для публичной личности потеря жилья — лишь верхушка айсберга. Гораздо страшнее то, что теряется уважение и доверие публики, а восстановить их потом невероятно сложно.
Потеря не только квартиры, но и репутации
Лоза прямо заявил, что Лариса Долина за последний год лишилась многого.
"Для любого человека плохо, что сам не может отдать свои долги и приставы подключились, не только для артиста. Но для медийного человека хуже в разы", — считает музыкант.
Он пояснил свою мысль: когда человек на виду, каждое его действие проходит под общественной лупой. Конфликты, суды и долги становятся достоянием общественности, и после такого трудно вернуть свое имя. По словам Лозы, последствия уже видны: концерты певицы отменяются, а люди сдают уже купленные билеты.
Предупреждение всем, кто на виду
В своем комментарии Юрий Лоза сделал акцент не только на конкретной ситуации, а дал совет всем публичным персонам. Он напомнил, что за актерами, музыкантами, чиновниками и депутатами пристально смотрит вся страна.
"Надо давать себе отчет, что все действия могут нанести урон", — подчеркнул Лоза в разговоре с Woman.ru.
По его словам, ошибки, которые в частной жизни могли бы остаться незамеченными, для человека на сцене или экране оборачиваются настоящей репутационной катастрофой, отголоски которой могут преследовать его годами.
Что будет дальше?
Ситуация с квартирой Ларисы Долиной юридически закрыта, но, как показывает реакция таких фигур, как Юрий Лоза, ее общественный резонанс только набирает силу. История перешла из плоскости имущественного спора в плоскость обсуждения репутации, ответственности звезд и того, как публика прощает или не прощает ошибки своим кумирам.
Восстановит ли Долина свое имя и доверие зала, покажет только время и, в конечном счете, заполняемость концертных залов.
"В интернете много слухов, что идут срывы. Но стали ее песни хуже? Нет. Но уважение потеряно, любовь народа не покупается ничем! Она только завоевывается поведением артиста", — заключил Юрий Лоза.