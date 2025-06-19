Кому отошло имущество Натальи Теняковой: наследство "бабы Шуры" — дача за 4 млн, квартира в центре Москвы

Наталью Тенякову похоронят 20 июня на Троекуровском кладбище. Гражданская панихида пройдет в ее родном театре МХТ им. Чехова. Ему она служила последние тридцать пять лет. Народная артистка России пережила мужа Сергея Юрского на шесть лет. Она умерла на 81-м году жизни. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.

Актрису многие помнят по фильму Владимира Меньшова "Любовь и голуби". В этой картине она снималась вместе с Людмилой Гурченко, Александром Михайловым и Ниной Дорошиной.

Со своим мужем "дядей Митей" актриса прожила в браке 49 лет. В родном театре артистки сообщили: "Прах Натальи Максимовны будет упокоен на Троекуровском кладбище рядом с Сергеем Юрским".

Единственной наследницей родителей после их смерти стала 51-летняя Дарья Юрская. Дочь Натальи Теняковой снимается в кино, играет в МХТ им. Чехова. У артистки есть два сына: Георгий, ему 23 года, и Алишер, ему 16 лет.

Наталья Максимовна всегда поддерживала дочку, обожала внуков. Отношения в семье были самыми теплыми. Во время пандемии актриса вместе со страшим внуком Георгием жила на даче. Тот готовился к сессии за городом. И помогал бабушке по хозяйству.

Тенякова и Юрский оставили дочке два объекта недвижимости. Она получит родительскую дачу — дом и участок недалеко от Ногинска. В коттедже сохранился рабочий кабинет Сергея Юрского. Дома в поселке стоят около 4 млн рублей, пишет kp.ru. А также Дарье оставили квартиру в центре Москвы, в Гагаринском переулке. Скромная "трешка" в таких домах стоит порядка 90 млн рублей.