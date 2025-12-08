Новая отмена: комик Нурлан Сабуров не выйдет на сцену в Обнинске

Известный комик Нурлан Сабуров не выйдет на сцену концертного зала города Обнинска Калужской области. По крайней мере, в самое ближайшее время. Выступление комика отменено.

Почему Сабуров не выступит

В городе Обнинске Калужской области отменили концерт Нурлана Сабурова. Комик должен был выступить на одной из площадок в понедельник, 8 декабря, вечером. Но шоу, на которое распроданы все билеты, не состоится.

О причинах такого поворота событий можно только догадываться. Есть две версии отмены. Официальная и неофициальная.

Согласно первой, в здании, где должен был выступать Нурлан Сабуров, не все в порядке с крышей и ей требуется срочный ремонт. Согласно второй, — настойчивые просьбы общественников не дать Сабурову выйти на сцену из-за его высказываний, сделанных ранее.

Это не первая отмена Сабурова. В конце ноября были сорваны концерты комика в Нижневартовске и Екатеринбурге. 10 декабря в гастрольном туре Нурлана значится выступление в Рязани. Оно пока не отменено.

Что натворил Сабуров

Нурлан Сабуров расплачивается за свои слова, сказанные им во время одного из концертов в Казахстане. Тогда он позволил себе отпустить со сцены шутку в адрес россиян, переехавших в Казахстан. Возмущению общественности тогда не было предела.

На фоне разгоревшегося скандала Сабуров даже уезжал в Америку. Сабуров ранее отпускал неуместные шутки в адрес женщин. За это его критиковал журналист Отар Кушанашвили. Он говорил, что будущего у комика с подобными репризами нет.

По материалам телеграм-канала Mash

А вы бы пошли на концерт Нурлана Сабурова? Ответьте в комментариях.