Когда Семенович уже выйдет замуж: "Знает только мой молодой человек"

Анна Семенович стала участницей нового сезона шоу "Дуэты" на телеканале "Россия". Она делает это с большим удовольствием. Анна Семенович не исключает, что ее партнером по проекту может стать бойфренд Денис.

С кем споет Анна Семенович в новом сезоне

Закулисье шоу "Дуэты" окутано секретами. Артисты живут по минутному графику и буквально разводятся по разным углам павильона. Семенович предположила, с кем она будет петь.

"Конечно, первые, кто приходят на ум, — это кто-то из девочек, с кем я пела в "Блестящих". Может быть, мои друзья — Слава или Митя Фомин, с которыми у меня есть дуэты. Но продюсеры шоу всегда преподносят сюрпризы", — поделилась Семенович.

Анна не исключает и совсем неожиданный поворот. Она предположила, что на сцену вместе с ней выйдет ее избранник Денис.

"Может быть, это будет кто-то из моих друзей, которые не имеют к шоу-бизнесу никакого отношения, а может быть, вообще мой молодой человек… Он, кстати, неплохо поет", — добавила Семенович.

Свадьба с Денисом и секретная дата

Личная жизнь Анны Семенович постоянно в фокусе внимания поклонников. Фанаты ждут свадьбу певицы с Денисом и регулярно спрашивают о дате торжества. Семенович дала понять, что все решает ее избранник.

"Ответ на этот вопрос знает только мой молодой человек. Как только он поделится этими планами со мной, я обязательно об этом расскажу", — пообещала Семенович.

Есть один нюанс. Жених Семенович официально все еще женат. Анна открыто говорит о сроках, которые диктуют законы Германии. Из этой страны ее избранник. Там, по словам, Семенович бракоразводные процессы длятся годами. Нужно просто подождать.

"Развод Дениса с бывшей женой сейчас уже вышел на финишную прямую. Последняя точка должна быть поставлена уже скоро", — заверила певица.

Избранник Семенович до сих пор не представил ее своему сыну. Певицу это не расстраивает. Она считает, что всему свое время. Но признается, что будет рада общению с наследником своего возлюбленного.

Анна Семенович познакомилась с Денисом в 2023-м году. Их первая встреча произошла в ресторане. А общение началось с того, что мужчина нечаянно наступил на ногу Анне.

По материалам Starhit

