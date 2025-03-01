Анна Семенович верит, что ее возлюбленный Денис скоро разведется с женой

Известная певица и актриса Анна Семенович поделилась подробностями личной жизни, рассказав о ситуации с ее возлюбленным Денисом, который все еще находится в процессе развода.

«Когда мы встретились, его брак существовал лишь на бумаге. Фактически они с женой уже давно не жили вместе», — поделилась Анна Семенович.

Особенность ситуации заключается в том, что брак заключен в Германии, куда Денис эмигрировал в подростковом возрасте вместе с родителями.

Фанаты артистки давно интересуются, когда же завершится длительный бракоразводный процесс. Анна Семенович объяснила, что в Германии существуют строгие правила расторжения брака: сначала супруги должны прожить раздельно в течение года, и только после этого начинается сам процесс развода, который может растянуться на неопределенный срок.

«Это действительно большая проблема для многих семей. Люди уже живут с другими партнерами, часто дружат семьями, но остаются в официальном браке друг с другом», — отметила Анна Семенович в беседе с MK.RU.

По словам Анны Семенович, процесс развода все еще продолжается, но она с оптимизмом смотрит в будущее.

«Я верю, что скоро Денис станет свободным официально, и мы сможем начать новую главу нашей жизни вместе», — добавила певица.

Анна Семенович рассказала, что жена ее избранника была очень удивлена, когда узнала, что тот встречается со звездой российского шоу-бизнеса.