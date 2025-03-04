Семенович выдала правду о знакомстве с будущим женихом, который оказался женат: «Наступил мне на ногу пару раз»

Анна Семенович поделилась историей знакомства со своим возлюбленным Денисом, который оказался женат. Артистка призналась, что находится в серьезных отношениях с ним уже несколько лет и чувствует себя счастливой. Она выразила желание продолжать строить семью с этим человеком, подчеркнув, что давно ждала таких отношений.

Знакомство Анны с Денисом произошло случайно в ресторане, куда она пришла отдохнуть с подругами. Анна вспоминает, что это был вечер начала весны, и они решили расслабиться, поужинать и посетить караоке. Там они столкнулись с Денисом, который прилетел в Москву по делам и также пришел в ресторан встретить своих московских друзей. Из-за тесноты столов в заведении Денис неоднократно наступал Анне на ногу, что привело к забавным замечаниям с ее стороны и шутливым ответам Дениса. Впоследствии они вместе отправились в караоке, где и началось их общение.