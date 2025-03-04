Семенович выдала правду о знакомстве с будущим женихом, который оказался женат: «Наступил мне на ногу пару раз»
Анна Семенович. Фото: Global Look Press
Экс-солистку группы «Блестящие» не смутило, что ее возлюбленный оказался женат на другой.
Анна Семенович поделилась историей знакомства со своим возлюбленным Денисом, который оказался женат. Артистка призналась, что находится в серьезных отношениях с ним уже несколько лет и чувствует себя счастливой. Она выразила желание продолжать строить семью с этим человеком, подчеркнув, что давно ждала таких отношений.
Знакомство Анны с Денисом произошло случайно в ресторане, куда она пришла отдохнуть с подругами. Анна вспоминает, что это был вечер начала весны, и они решили расслабиться, поужинать и посетить караоке. Там они столкнулись с Денисом, который прилетел в Москву по делам и также пришел в ресторан встретить своих московских друзей. Из-за тесноты столов в заведении Денис неоднократно наступал Анне на ногу, что привело к забавным замечаниям с ее стороны и шутливым ответам Дениса. Впоследствии они вместе отправились в караоке, где и началось их общение.
«Вот он практически наступил мне на ногу пару раз, потому что он крупный мужчина, ему было тесно», - говорила Анна Семенович в интервью mk.ru.
Анна Семенович закрутила роман с женатым мужчиной. Фото: Global Look Press
Анна Семенович уточнила, что на момент их знакомства Денис формально находился в браке, но фактически отношения с супругой уже прекратились. Брак был заключен в Германии, где у него остались родственники, и супруги давно не жили вместе. Немецкое законодательство предусматривает длительные процедуры развода: супруги обязаны проживать отдельно минимум год, прежде чем начать формальную процедуру расторжения брака, которая также занимает значительное время. Анна признает сложность такой системы, приводящей к тому, что многие люди оказываются юридически связаны с бывшими партнерами, даже если у них уже есть новые семьи. Она выразила надежду, что процесс развода Дениса скоро завершится, и он сможет стать свободным не только фактически, но и документально.