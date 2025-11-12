Какой люксовый подарок Собчак получила от Киркорова на 44-летие — пополнила коллекцию

Не так давно Ксения Собчак устроила вечеринку в московском ресторане, пригласив на нее весь столичный бомонд. Поздравить именинницу с 44-летием пришел ее муж, театральный режиссер Константин Богомолов, сынишка Максима Виторгана, Платон, которому разрешили побывать на звездной тусовке. Гостей веселила на сцене Лолита Милявская, также прибыли Глюкоза и Полина Гагарина.

Не обошлось и без поп-короля сцены Филипп Киркорова. Он не смог пропустить праздник, который устроила Собчак. Хотя на этот раз обошлось без тазиков с черной икрой. Недавно Ксюша вместе с рэпером Тимати закатили вечеринку в стиле "нулевых". Собчак шиковала и угощала гостей деликатесами, не заботясь о тратах.

Что Киркоров подарил Собчак

Поп-король отечественной сцены преподнес Ксюше на день рождения люксовый презент, который пришелся ей по вкусу, о чем именинница рассказала своим подписчикам. От Филиппа Бедросовича она получила коллекционную сумку от JW Anderson в виде ежа.

"Это просто вау", — восхитилась Собчак, показав брендовую сумочку.

Также звездные гости подарили Ксении дорогие подарки: колье, запонки, часы, украшения от Cartier, Chanel, Hermes и других брендов.