Какой люксовый подарок Собчак получила от Киркорова на 44-летие — пополнила коллекцию

Ксения Собчак, Филипп Киркоров и Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Филипп Киркоров подарил Ксении Собчак коллекционную сумку в виде ежа

Не так давно Ксения Собчак устроила вечеринку в московском ресторане, пригласив на нее весь столичный бомонд. Поздравить именинницу с 44-летием пришел ее муж, театральный режиссер Константин Богомолов, сынишка Максима Виторгана, Платон, которому разрешили побывать на звездной тусовке. Гостей веселила на сцене Лолита Милявская, также прибыли Глюкоза и Полина Гагарина.

Не обошлось и без поп-короля сцены Филипп Киркорова. Он не смог пропустить праздник, который устроила Собчак. Хотя на этот раз обошлось без тазиков с черной икрой. Недавно Ксюша вместе с рэпером Тимати закатили вечеринку в стиле "нулевых". Собчак шиковала и угощала гостей деликатесами, не заботясь о тратах.

Что Киркоров подарил Собчак

Поп-король отечественной сцены преподнес Ксюше на день рождения люксовый презент, который пришелся ей по вкусу, о чем именинница рассказала своим подписчикам. От Филиппа Бедросовича она получила коллекционную сумку от JW Anderson в виде ежа.

"Это просто вау", восхитилась Собчак, показав брендовую сумочку.

Также звездные гости подарили Ксении дорогие подарки: колье, запонки, часы, украшения от Cartier, Chanel, Hermes и других брендов.

Ксения Собчак получила от Филиппа Киркорова сумку в виде ежа. Фото: соцсети

В каком луке Собчак появилась на вечеринке

Ксения щегольнула на гала-вечере в длинном пальто. Ее образ дополнили серый короткий жакет с белым воротником и длинная "мятая" юбка с бантом. Она также надела прозрачный корсет с черным бюстье, подчеркнув свою изящную фигуру.

Собчак выбрала дорогие аксессуары. У нее была сумочка бренда Bottega Veneta стоимостью около 400 тысяч рублей и красивое кольцо с турмалином ценой примерно 1,6 миллиона рублей. Но самое впечатляющее украшение — это ее колье с аквамарином, которое стоило целых 16,5 миллиона рублей. Оно выглядело как широкая цепочка с бриллиантами и большим восьмиугольным камнем посередине.

