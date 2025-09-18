Киркоров упомянул Пугачеву после ее слов об их фиктивном браке: "Песни Аллы — высокое искусство"
Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
Киркоров о творчестве Пугачевой: «Песни Аллы — целая жизнь»
Алла Пугачева спустя долгие годы дала первое эксклюзивное интервью Катерине Гордеевой* (признана иноагентом в РФ), в котором откровенно рассказала о своем союзе с Филиппом Киркоровым.
Союз Пугачевой и Киркорова
Примадонна заявила, что брак был чисто формальным мероприятием, вызвавшим бурные эмоции среди поклонников. Тем временем сам поп-король отечественной эстрады предпочел воздержаться от комментариев относительно высказанных экс-супругой утверждений. Однако неожиданно обратился к ней открыто перед широкой аудиторией.
"Все в моем окружении просили помочь Филиппчику и сделать его популярным артистом. Когда она (мать Киркорова) совсем была больна, сказала: "Прошу тебя, не оставляй его. Помоги ему, будь с ним. Будь как мать ему", — делилась воспоминаниями Пугачева.
Филипп Бедросович уверен, что песни Примадонны могли быть включены в школьную программу по музыке. И вот почему.
"Я бы включил песни Аллы — потому что это высокое искусство, эпоха, целая жизнь", — приводит ТАСС слова Киркорова.
Помимо этого, певец выразил мнение о важности знакомства молодежи с наследием выдающихся исполнителей, таких как Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Лев Лещенко и Муслим Магомаев.