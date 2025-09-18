Киркоров упомянул Пугачеву после ее слов об их фиктивном браке: "Песни Аллы — высокое искусство"

Алла Пугачева спустя долгие годы дала первое эксклюзивное интервью Катерине Гордеевой* (признана иноагентом в РФ), в котором откровенно рассказала о своем союзе с Филиппом Киркоровым.

Союз Пугачевой и Киркорова

Примадонна заявила, что брак был чисто формальным мероприятием, вызвавшим бурные эмоции среди поклонников. Тем временем сам поп-король отечественной эстрады предпочел воздержаться от комментариев относительно высказанных экс-супругой утверждений. Однако неожиданно обратился к ней открыто перед широкой аудиторией.

"Все в моем окружении просили помочь Филиппчику и сделать его популярным артистом. Когда она (мать Киркорова) совсем была больна, сказала: "Прошу тебя, не оставляй его. Помоги ему, будь с ним. Будь как мать ему", — делилась воспоминаниями Пугачева.

Киркоров о творчестве Пугачевой

Филипп Бедросович уверен, что песни Примадонны могли быть включены в школьную программу по музыке. И вот почему.

"Я бы включил песни Аллы — потому что это высокое искусство, эпоха, целая жизнь", — приводит ТАСС слова Киркорова.

Помимо этого, певец выразил мнение о важности знакомства молодежи с наследием выдающихся исполнителей, таких как Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Лев Лещенко и Муслим Магомаев.

Ранее Пугачева заявила, что не намерена поддерживать общение с Игорем Николаевым. Она обиделась на именитого композитора за то, что тот отказался говорить о ней в эфире одного из телевизионных шоу. Кстати, Алла Довлатова сомневается в том, что брак певицы с Киркоровым был фиктивным. Она помнит, как Примадонна волновалась на своей свадьбе. Едва ли их отношения с Филиппом Бедросовичем были формальными.

* Включена в реестр иностранных агентов.