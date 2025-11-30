Киркоров, Кадышева с сыном, Дмитриенко: стало известно, кто споет в новогоднюю ночь на ТВ

Стали известны имена звезд, которых увидят телезрители в новогоднюю ночь-2026 по ТВ. Рассказываем, кто будет радовать своими выступлениями поклонников в первые часы наступившего года.

На телеканале 'Россия'

По данным kp.ru, на будущей неделе на киностудии 'Мосфильм' завершится запись традиционного 'новогоднего шоу' для телеканала 'Россия', которое появится на экранах в самые первые мгновения 2026 года. Перед этим, до наступления полуночи, в эфире будет специальный праздничный выпуск передачи Андрея Малахова 'Песни от всей души', где ожидается множество приглашенных, включая Татьяну Буланову.

В новогоднем шоу — 2026 свои номера представят: Григорий Лепс, Полина Гагарина, Дима Билан, Сергей Лазарев, Николай Басков, SHAMAN, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Валерия, Лариса Долина, Алсу, Ева Власова, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Сосо Павлиашвили, Пелагея, юные дарования из проекта 'Синяя птица' и другие исполнители.

На Первом канале

Уже записана праздничная музыкальная картина для Первого канала. В создании этой ленты приняли участие — Валя Карнавал, Зиверт, Прохор Шаляпин, мать и сын — Надежда и Григорий Кадышевы, Ваня Дмитриенко, музыкальные коллективы Ay Yola, 'Моя Мишель', Слава Бустер, Toxi$, Beautiful Boys и прочие артисты.

Центральную партию исполняет и озвучивает — певица Зиверт. Кинолента называется 'Владелица Нейросеть'. Ее демонстрировать будут перед наступлением Нового года. Сюжет волшебной истории таков: у искусственного интеллекта имеется своя владелица, и она стремится жить подобно всем нам, обрести семью и отмечать значимые даты.

Помочь ей способно лишь одно существо — компьютерный взломщик и популярный видеоблогер Данила, образ которого воплощает Лев Зулькарнаев. В преддверии Нового года Данила окажется погруженным в мир Искусственного интеллекта, а его владелица — в мир людей.

В ночь с 31 декабря на 1 января на Первом канале зрителей ожидает выступление артистов. Праздничную ночь на Первом канале запишут в середине декабря.

Будет ли выступать Лариса Долина?

Как стало известно, Ларису Долину не отменили. Певица появится на экране, несмотря на разгоревшийся скандал. Звезду сейчас массово троллят в Сети из-за того, что она лишила и квартиры, и денег мать-одиночку Полину Лурье.

Женщина купила у Долиной за 112 миллионов квартиру в Хамовниках. А затем Лариса Александровна обратилась в суд и доказала, что продала недвижимость под давлением аферистов. Сделку признали недействительной.

Долина получила обратно и деньги, и квартиру. А покупательница осталась ни с чем. Директор певицы объяснил, вернет ли она деньги женщине. Пудовкин дал понять, что решение этого вопроса находится в компетенции судебных органов, а никак не Ларисы Александровны.

В Сети тем временем набирает обороты флешмоб. Люди массово публикуют ролики, в которых с издевкой рассказывают, что круто потратили деньги 'под давлением мошенников' и требуют вернуть все. К флешмобу присоединились Ксения Собчак и Константин Богомолов.

А вы будете смотреть новогодние огоньки с участием Ларисы Долиной? Ответьте в комментариях.