Какую роль Ефремову могут предложить в кино?

Пользователи Сети не могут успокоиться из-за того, что Михаил Ефремов получил роль в кино. Пока не известно, кого именно сыграет актер. Однако многие уверены, что если Михаилу Олеговичу и доверят какого-то персонажа, то он с легкостью справится с задачей.
Поклонники считают, что играть в фильме актер будет самого себя. Для Ефремова эти съемки станут первыми после длительного перерыва. Только два месяца назад Михаил Олегович вышел по УДО. Все это время он просидел дома. Сын актера Никита Ефремов говорил о том, что состояние здоровья его отца оставляет желать лучшего.
Съемки нового фильма, в котором Ефремову предложили главную роль, начнутся только в конце лета. Так что у артиста есть время для того, чтобы подтянуть здоровье. Съемки будут проходить в Москве и Беларуси.
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Общественность бурно обсуждает то, какую роль продюсеры могли отвести Михаилу Олеговичу. Других и вовсе возмущает тот факт, что актеру так быстро предложили работу. Ведь в тюрьму он попал после пьяного ДТП со смертельным исходом.
"Очень рада за Михаила. Хватит его уже гнобить. Человек получил за содеянное, раскаялся, что еще? Пусть у него и у его близких все сложится хорошо", - пишет София Лустенкова.
"Вероятно, сыграет самого себя, как попал в тюрьму и какая у него сложная жизнь", - считает Руслан.
"Талантливый актер. Жаль, что ’зеленый змий’ его догнал и овладел им. Обожаю этого актера. А как человек — оступиться может каждый", - считает Татьяна Манина.
"Он отлично перевоплощается и вживается в роли, быстро реагирует на внешние изменения", - подметил Mad Maxx.
"Не знаю, что в нем талантливого. Он и 25 лет назад играл себя", - уточнил Александр.
"По-любому это будет главная роль! Сыграет, конечно, он себя. Или найдут ему похожую историю с аварией, тюрьмой и освобождением. Поучительную и со счастливым концом. Как главный герой перевоспитался", - уверена Дарья Семенова.
"Всю жизнь человек себя играет! Все понятно, какую роль ему дадут", - добавила Эльза Нилова.
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