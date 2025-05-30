Какую роль Ефремову могут предложить в кино?

Пользователи Сети не могут успокоиться из-за того, что Михаил Ефремов получил роль в кино. Пока не известно, кого именно сыграет актер. Однако многие уверены, что если Михаилу Олеговичу и доверят какого-то персонажа, то он с легкостью справится с задачей.

Поклонники считают, что играть в фильме актер будет самого себя. Для Ефремова эти съемки станут первыми после длительного перерыва. Только два месяца назад Михаил Олегович вышел по УДО. Все это время он просидел дома. Сын актера Никита Ефремов говорил о том, что состояние здоровья его отца оставляет желать лучшего.

Съемки нового фильма, в котором Ефремову предложили главную роль, начнутся только в конце лета. Так что у артиста есть время для того, чтобы подтянуть здоровье. Съемки будут проходить в Москве и Беларуси.

Как пишет Telegram-канал Mash , заслуженный артист уже получил 3,5-4 млн рублей в качестве депозита. Всего актер может заработать порядка 13 млн рублей.

Общественность бурно обсуждает то, какую роль продюсеры могли отвести Михаилу Олеговичу. Других и вовсе возмущает тот факт, что актеру так быстро предложили работу. Ведь в тюрьму он попал после пьяного ДТП со смертельным исходом.