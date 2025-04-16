Освободившийся из колонии Ефремов выходит из дома только с разрешения жены

Известный актер Михаил Ефремов ровно неделю назад вышел из колонии по УДО. Разумеется, он поселился у себя дома, в просторной квартире под двести квадратных метров в центре Москвы.

Как сообщает kp.ru, со ссылкой на соседей Михаила Ефремова, за эту неделю артист уже успел посетить врачей, встретиться с друзьями. Мечтает Михаил Ефремов о походе на футбольный матч, как известно, артист страстный болельщик «Спартака». Но пока даже любая прогулка для Михаила Ефремова — большая проблема.

Рядом с домом актера постоянно дежурит пресса. Журналисты грезят об интервью с вышедшим на волю Михаилом Ефремовым. Тот же пока общаться не готов. Так что, Ефремов, перед тем, как выйти на улицу, всякий раз выпускает сначала жену, звукорежиссера и педагога Софью Кругликову.

Она трижды обходит дом, внимательно изучая обстановку, а потом звонит мужу и сообщает, может он выходить или нет.

В планах Михаила Ефремова переезд на дачу, в особняк в Подмосковье. Артист надеется пересидеть там период повышенного к нему внимания.

Напомним, Михаил Ефремов получил солидный срок летом 2020 года за ДТП, в результате которого погиб человек. В колонии Михаил Ефремов провел 4, 5 года и был выпущен на свободу по УДО по причине слабого здоровья. Прошение о досрочном освобождении Ефремов подавал несколько раз.