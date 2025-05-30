Ефремов готовится сыграть первую роль после выхода из СИЗО

61-летний Михаил Ефремов недолго сидел без дела после выхода из тюрьмы. Совсем скоро актер вернется к съемкам. Как пишет Telegram-канал Mash , заслуженный артист готовится сыграть одну из главных ролей в фильме. И якобы съемки начнутся уже этим летом.

Переговоры об участии Михаила Олеговича в новом проекте прошли совсем недавно. По данным источника близкого к ситуации, артист уже успел подписать контракт на внушительную сумму. Ефремов может рассчитывать на гонорар в 13 млн рублей. Из них он уже якобы получил депозит в размере 3,5-4 млн рублей.

Съемки фильма будут проходить в Москве и Беларуси. Стартует проект в конце августа. К этому времени Михаил Олегович успеет подтянуть здоровье. Также ему нужно адаптироваться к новой жизни на свободе. За последние два месяца, как он вышел из СИЗО, Ефремов почти не бывал на улице. Актер ведет затворнический образ жизни.

Сын артиста Никита Ефремов заверил, что перемены, которые произошли с Москвой ошеломили его отца. За то время, что Михаил Олегович провел в тюрьме, многое изменилось.

"Стал ли крепче чаек заваривать, я не проверял, с ним чай не пил. Он смотрит, вокруг одни китайские машины, ничего не узнает. И потом такой: ʼА что, у вас Юра Борисов Пушкина сыграл?ʼ. Очень удивился. Сейчас здоровье поправляет, насколько может", — поделился Никита в VK-шоу ʼКстатиʼ.

В 2020 году актера приговорили к 8 годам лишения свободы. Он стал виновником пьяного ДТП со смертельным исходом. Затем срок был сокращен до семи лет и шести месяцев. Артист выплатил семье погибшего компенсацию. А в марте 2025 года стало известно, что Ефремова выпустят по УДО.