На кого похожа дочь Кристины Орбакайте и как ее называет Алла Пугачева

Певица Кристина Орбакайте поделилась новым фото с дочерью Клавдией. Мама и дочка позировали на балконе одного из небоскребов Нью-Йорка.
В свои 13 лет Клавдия выглядит практически как профессиональная модель. Она заметно вытянулась и по росту обогнала маму. По фигуре Клавдия очень похожа на стройную Кристину Орбакайте, а лицом напоминает отца.
А уж сколько у юной Клавы талантов, которые она унаследовала от звездного семейства!
Как Алла Пугачева называет свою внучку
Клавдия родилась 30 марта 2012 года в Майами. При родах присутствовал ее отец Михаил Земцов, владелец медицинской клиники в США. Он хотел первым взять дочь на руки.
Имя для девочки выбрала Кристина Орбакайте, и Алла Пугачева не стала возражать против этого выбора. Сама певица не раз отмечала, что характером внучка похожа на бабушку.
Алла Борисовна даже называет Клавдию "капелькой", намекая на известное выражение "похожи как две капли воды". Примадонна стала крестной матерью девочки, а крестным отцом — дядя по материнской линии Фабиан Орбакас.
Клавдия имеет американское гражданство, но живет на две страны. Пока Алла Пугачева и Максим Галкин* не уехали за границу, девочка часто проводила время в их замке в деревне Грязь. Интересно, что дети звездной пары Лиза и Гарри, хотя и на год младше Клавдии, приходятся ей дядей и тетей.
Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией. Фото: соцсети Кристины Орбакайте
Таланты дочери Кристины Орбакайте
Клавдия Земцова начала проявлять художественные таланты с раннего детства. Уже в двухлетнем возрасте она приняла участие в съемках клипа Кристины Орбакайте "Московская осень".
С детских лет девочка серьезно занимается балетом и уже добилась значительных успехов в этом искусстве. Клавдия регулярно получает дипломы и награды, о чем часто делится с подписчиками в социальных сетях.
Помимо балета, Земцова увлекается изобразительным искусством и вокалом. Она участвует в школьном хоре, но не ограничивается только коллективным пением.
В 2020 году девочка записала песню Ser Amigos на испанском языке, посвященную теме дружбы. В Интернете также можно найти видео, где Клавдия вместе с мамой исполняет композицию "Маленький принц".
Тем не менее, несмотря на многочисленные таланты девочки, некоторые пользователи Интернета отмечали ее некоторую скованность. Особенно это стало заметно, когда несколько лет назад Клавдия пришла поздравить Аллу Пугачеву на программу "Пусть говорят".
Зрители обратили внимание, что девочка заметно волновалась и не могла полностью раскрепоститься, в отличие, например, от Гарри и Лизы.
Однако общественность, вероятно, поспешила с выводами. К примеру, Клавдия выглядела очень уверенно в рекламе парфюма с участием Кристины Орбакайте, съемки которой проходили в Париже.
Клавдия Земцова с родителями. Фото: соцсети
Сама Кристина Орбакайте отмечала, что ее дочери действительно бывает непросто находить общий язык с новыми людьми. Девочка относится к незнакомцам с некоторой осторожностью и часто стесняется. Как рассказывала Кристина, у дочери непростой характер.
Впрочем, отец девочки Михаил Земцов не придает этому особого значения. Между отцом и дочерью царит полная гармония, а в ответ на его любовь Клавдия создает для него handmade-поделки в качестве подарков.
Однажды родители сделали дочери необычный презент — домашний огород. Под специальной лампой Клавдия выращивала базилик, укроп, тимьян и другую зелень в созданных для этого условиях.
Несмотря на большую любовь к дочери, Кристина и Михаил стараются не баловать ее излишне. Девочка сначала училась в Америке, а затем перешла в российскую школу. И Кристина следила, чтобы дочь ничем не выделялась среди одноклассников — она носила такую же стандартную школьную форму, как и все.
Однако в 2023 году Клавдии пришлось вернуться в США, где она успешно окончила начальную школу. А уже через несколько лет ей предстоит определиться с профессиональным выбором.
* Включен в реестр иностранных агентов.