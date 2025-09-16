На кого похожа дочь Кристины Орбакайте и как ее называет Алла Пугачева

Певица Кристина Орбакайте поделилась новым фото с дочерью Клавдией. Мама и дочка позировали на балконе одного из небоскребов Нью-Йорка.

В свои 13 лет Клавдия выглядит практически как профессиональная модель. Она заметно вытянулась и по росту обогнала маму. По фигуре Клавдия очень похожа на стройную Кристину Орбакайте, а лицом напоминает отца.

А уж сколько у юной Клавы талантов, которые она унаследовала от звездного семейства!

Как Алла Пугачева называет свою внучку

Клавдия родилась 30 марта 2012 года в Майами. При родах присутствовал ее отец Михаил Земцов, владелец медицинской клиники в США. Он хотел первым взять дочь на руки.

Имя для девочки выбрала Кристина Орбакайте, и Алла Пугачева не стала возражать против этого выбора. Сама певица не раз отмечала, что характером внучка похожа на бабушку.

Алла Борисовна даже называет Клавдию "капелькой", намекая на известное выражение "похожи как две капли воды". Примадонна стала крестной матерью девочки, а крестным отцом — дядя по материнской линии Фабиан Орбакас.

Клавдия имеет американское гражданство, но живет на две страны. Пока Алла Пугачева и Максим Галкин* не уехали за границу, девочка часто проводила время в их замке в деревне Грязь. Интересно, что дети звездной пары Лиза и Гарри, хотя и на год младше Клавдии, приходятся ей дядей и тетей.