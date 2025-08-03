Новые подробности о состоянии Ивана Краско: "Ничего не ест. Кожа до кости"

94-летний актер Иван Краско находится под постоянным наблюдением врачей реанимации. Без помощи медиков он уже не сможет жить. Такое заявление сделал директор артиста Вячеслав Смородинов.

Врачи отказываются давать какие-либо прогнозы по поводу состояния своего знаменитого пациента. Сейчас Иван Краско находится в реанимации одной из клиник Санкт-Петербурга.

"Никаких прогнозов. Он под медицинским наблюдением, без которого уже не может", — рассказал kp.ru друг Ивана Краско и его директор Вячеслав Смородинов.

Смородинов рассказал, что после переезда на дачу под Санкт-Петербургом за Иваном Краско ухаживали его двадцатилетние сыновья. Они появились в третьем браке артиста с Натальей Вяль. Но очевидно, что пожилому актеру нужна специализированная медицинская помощь.

"Ему требуется специальное питание, потому что было подозрение на онкологию. Но он ничего не ест. Кожа до кости", — поделился Смородинов.

Не так давно Иван Краско стал отказываться от воды. И тогда его родные забили тревогу, вызвали врачей. Сейчас Краско кормят через зонд. Смородинов рассказал, что Иван Иванович не может ходить, не видит, почти ничего не слышит и постоянно дремлет. Актер очень слаб.

"Ничего уже не интересует. Ну а что вы ходите? В сентябре Ивану Ивановичу — 95 лет", — напомнил Смородинов.

Он считает, что Ивана Краско после реанимации следует отправить в Дом ветеранов сцены или в хоспис. По мнению Смородинова, круглосуточное медицинское наблюдение и помощь специалистов помогут продлить жизнь Краско.

Накануне стало известно, что известный актер попал в реанимацию. Этот факт огласке придал Вячеслав Смородинов.

О проблемах же Ивана Краско со здоровьем известно давно. В 2023 году он был госпитализирован на фоне последствий инсульта и после перенесенной операции на сердце. А в 2025 году появилась информация о том, что Ивану Краско диагностировали онкологическое заболевание.