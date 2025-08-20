Где сейчас Михаил Ефремов — лечится в санатории в Кисловодске за 300 тысяч рублей

Стало известно, куда пропал Михаил Ефремов. Оказывается, актер проходит лечение в санатории в Кисловодске. После освобождения из колонии 61-летний заслуженный артист России не раз жаловался на проблемы со здоровьем. Михаилу Олеговичу необходима долгая реабилитация.

Лечится в Кисловодске

Как передает Telegram-канал Shot , Ефремов заселился в санаторий "Виктория". Там он оформил себе программу восстановления на фоне бронхолегочных заболеваний. Проблема с легкими обострились у актера, пока тот сидел в тюрьме.

Кроме того, Михаил Олегович даже бросил курить. И, оказавшись на свободе, артист тут же занялся вопросами своего здоровья.

Повышенный комфорт

Ефремов на лечении не экономит. Он остановился в номере повышенного комфорта. В сутки заслуженный артист России платит за номер около 16 тысяч рублей. В программу восстановления входят: консультация терапевта и пульмонолога, ингаляции, тимьяновые ванны, массаж, кислородные коктейли и многое другое.

Согласно программе Михаил Олегович проведет в Кисловодске не менее двух недель. Так что отдых обойдется актеру в 300 тысяч рублей. Ефремов пока безуспешно пытается скрыться от других постояльцев санатория, прячась под очками и кепкой.

Многие гадают, кто сопровождает актера в поездке. Возможно, что в Кисловодск он улетел один. Ранее шли переговоры о том, что Ефремов приступит к съемка в кино. Говорили, что Михаил Олегович долго торговался. И якобы требовал себе повышенный гонорар в 13 млн рублей.

