"Как в оперу ворвались пьяные родственники": Екатерина Волкова потрясена нарядами звезд на ММКФ

Звезда сериала "Воронины", актриса Екатерина Волкова, не осталась в стороне от обсуждения модных провалов на открытии 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Возмущенная провокационными нарядами некоторых гостей, артистка обрушилась с резкой критикой, назвав происходящее на красной дорожке неуважением к кино и его традициям.

Екатерина Волкова, известная своим элегантным стилем и тонким вкусом, выразила свое разочарование по поводу "голых" образов, заполонивших красную дорожку ММКФ. Актриса, находившаяся "под большим впечатлением от таинственной незнакомки, посетившей кинофестиваль в провокационном наряде", считает, что подобные выходы являются настоящим неуважением к киноискусству и другим участникам мероприятия.

В своем личном блоге Волкова поделилась своими мыслями, выразив недоумение сложившейся ситуацией.

"Даже не знаю теперь, что надеть на закрытие, может, рыболовную сетку? Где та элегантность, к которой мы всегда стремились? Организаторы задают тон, вопрос не к ним, а к гостям. Почему они перестали этот статус чувствовать? Раньше выход на дорожку был привилегией. Ты — часть кино, часть истории. Сейчас у меня возникает физическая неловкость. Как в оперу ворвались пьяные родственники. Они не бунтуют, они просто не понимают, куда попали. Для них дорожка — лайв-стрим, хайп. Неужели так приятно чувствовать себя шутом? Я — центр Вселенной и плевать на традицию. Мне жаль взрослых людей, которые не стесняются своей безвкусицы. Это не консерватизм, это уважение. Без него любая красная дорожка — шапито", — написала Волкова.

Актриса подчеркнула, что для нее красная дорожка всегда была символом причастности к миру кино, возможностью почувствовать себя частью чего-то большего, чем просто публичное мероприятие. Сегодня же, по ее мнению, многие гости воспринимают ее как площадку для самолюбования и погони за хайпом, совершенно игнорируя контекст и атмосферу кинофестиваля.

Волкова призвала гостей вернуть утраченное чувство уважения к кино и к самому себе, отметив, что настоящая элегантность и статус не требуют вызывающих и откровенных нарядов. Она выразила надежду, что подобные критические замечания помогут переосмыслить отношение к дресс-коду на подобных культурных событиях, вернув красным дорожкам их прежнее достоинство и значимость.

Ранее Екатерина Волкова сообщала, что ее уволили из театра, заявив, что она стала старой.

