Наряды 48-го ММКФ: Асмус в "рваном" платье невесты, Киба в "кольчуге" и Германика в стиле Ню

В столице открылся 48-й Московский международный кинофестиваль. По традиции звезды этого мирового кинофорума прошлись по красной дорожке. И каждый на все лады старался удивить почтенную публику.
Кристина Асмус в платье невесты
Кажется, что Кристине Асмус уж замуж невтерпеж. Она появилась на красной дорожке в платье невесты с открытыми плечами. Правда, наряд скроен таким образом, что возникает впечатление, будто он рваный.
Не забыла Кристина и об украшениях. В ушах у нее – изящные серьги-капельки, на запястье – браслет-цепочка. А главное – актрисе очень идут пышные локоны, которые она временно меняла на короткую стрижку. С длинными волосами Кристина Асмус выглядит намного моложе.
Валерия Гай Германика в стиле Ню
Общественность шокировала режиссер Валерия Гай Германика, появившись в наряде в стиле Ню. Хотя зрителей Германики, привыкших к ее художественным провокациям, вряд ли можно удивить.
Режиссер облачилась в черное полупрозрачное боди с кожаными рукавами и брюки. Грудь ее была закрыта темными чашечками. Сверху наряда – длинная прозрачная юбка с кружевным орнаментом.
Венок из металлических листьев на лбу Валерии отсылает нас в эпоху Древнего Рима, когда был жив римский военачальник Германик – старший брат императора Клавдия,отец Калигулы и дед Нерона.
Под стать Валерии и ее 18-летняя дочь Октавия в темно-бордовом платье с массивным крестом на груди. Кстати, она ждет ребенка. И скоро Валерия станет бабушкой.
Валерия Гай Германика выглядит настолько молодо, что несведущему человеку трудно различить, где мать, а где – дочь. Как говорится, без пол-литра не разберешься.
Валерия Гай Германика с дочерью Октавией. Фото: Александр Воздвиженский
Аврора Киба в платье из металлизированной сетки
Но если Валерия имеет самое прямое отношение к кинематографу, то многие задавались вопросом: что на красной дорожке делает экс-невеста Григория Лепса Аврора Киба? За какие такие заслуги ей выпала подобная честь?
Тем не менее, Аврора хорошо подготовилась к выходу в свет. Для удивления почтенной публики она выбрала платье-колонну из металлизированной сетки, что вызывало ассоциации с эпохой средневековья.
Когда смотришь на Аврору, кажется, что она одета в кольчугу. В ушах у девушки – крупные серьги-кольца, а ее волосы собраны в пучок. Очень стильный образ!
Аврора Киба. Фото: Александр Воздвиженский
Павел Деревянко с женой в образе рокеров
А вот актер Павел Деревянко и его жена Зоя Фуць сделали ставку на рокерский стиль. Павел надел кожаную куртку с металлическими люверсами и широкие брюки.
Его супруга предпочла дерзкое кожаное мини-платье с корсетным верхом и длинными перчатками. На ногах Зои – массивные ботинки-люферы, в руках –сумочка-клатч. Прекрасен союз брутальности и женственности, что прослеживается во всем ее образе.
Павел Деревянко с женой. Фото: Александр Воздвиженский
Настасья Самбурская в образе Русалки
Актриса Настасья Самбурская как всегда стремится произвести яркое впечатление на аудиторию. Она появилась в платье цвета спелой брусники с ассиметричным верхом, украшенном многочисленными рюшами.
В этом наряде Настасья, скорее, напоминала Русалку. Но не из сказки Андерсена, ту, что пожертвовала собой ради любви к Принцу, а из какого-нибудь другого произведения. Где героиня Самбурской явно не похожа на нежную девушку-альтруистку.
Настасья Самбурская. Фото: Александр Воздвиженский
Женя Малахова с глубоким вырезом
Актриса и певица Женя Малахова вышла на красную дорожку в кремовом атласном платье с глубоким V-образным вырезом. Вырез открыл небольшой участок ее груди. Платье сопровождал длинный шлейф.
Женя Малахова. Фото: Александр Воздвиженский
Софья Синицына в летнем платье в технике пэчворк
Актриса Софья Синицына, мама дочери Павла Табакова, надела платье с пышной юбкой миди в технике пэчворк. На ее наряде можно было увидеть разные цветные геометрические узоры, что вызывало стойкие ассоциации с приближающимся летом.
Лето близко, дамы и господа!
Софья Синицына. Фото: Александр Воздвиженский
