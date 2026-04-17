Наряды 48-го ММКФ: Асмус в "рваном" платье невесты, Киба в "кольчуге" и Германика в стиле Ню

В столице открылся 48-й Московский международный кинофестиваль. По традиции звезды этого мирового кинофорума прошлись по красной дорожке. И каждый на все лады старался удивить почтенную публику.

Кристина Асмус в платье невесты

Кажется, что Кристине Асмус уж замуж невтерпеж. Она появилась на красной дорожке в платье невесты с открытыми плечами. Правда, наряд скроен таким образом, что возникает впечатление, будто он рваный.

Не забыла Кристина и об украшениях. В ушах у нее – изящные серьги-капельки, на запястье – браслет-цепочка. А главное – актрисе очень идут пышные локоны, которые она временно меняла на короткую стрижку. С длинными волосами Кристина Асмус выглядит намного моложе.

Валерия Гай Германика в стиле Ню

Общественность шокировала режиссер Валерия Гай Германика, появившись в наряде в стиле Ню. Хотя зрителей Германики, привыкших к ее художественным провокациям, вряд ли можно удивить.

Режиссер облачилась в черное полупрозрачное боди с кожаными рукавами и брюки. Грудь ее была закрыта темными чашечками. Сверху наряда – длинная прозрачная юбка с кружевным орнаментом.

Венок из металлических листьев на лбу Валерии отсылает нас в эпоху Древнего Рима, когда был жив римский военачальник Германик – старший брат императора Клавдия,отец Калигулы и дед Нерона.

Под стать Валерии и ее 18-летняя дочь Октавия в темно-бордовом платье с массивным крестом на груди. Кстати, она ждет ребенка. И скоро Валерия станет бабушкой.

Валерия Гай Германика выглядит настолько молодо, что несведущему человеку трудно различить, где мать, а где – дочь. Как говорится, без пол-литра не разберешься.