"Старая": звезда "Ворониных" Екатерина Волкова заявила, что ее уволили из театра из-за возраста

Известная актриса, мама из сериала "Воронины", Екатерина Волкова стала героиней грустной истории. Ее увольнение из Театра Комедии, где она служила десять лет, прозвучало как удар не только по карьере — по самому понятию уважения, возраста и женской ценности в искусстве.

Десять лет на сцене — и статья "Старая"

Екатерина Волкова в личном блоге рассказала, что попрощалась с коллегами, вышла со сцены и покинула Театр Комедии. Официальной причины увольнения не называли — но сама актриса раскрыла шокирующую правду: ее отправили в отставку, сказав, что она "старая".

"Меня уволили по статье "Старая". Не знаю, есть ли такая в Трудовом кодексе. Но в театре, где я служила, она оказалась главной", — поделилась Волкова.

Эти слова звучат как абсурд, но в них — горькая реальность, с которой сталкиваются многие женщины в профессиях, где внешность и возраст по-прежнему становятся критерием оценки. В 44 года Екатерина чувствует себя в расцвете сил, опыта и актерского мастерства. Но при этом, цифра 44 стала неким приговором.

Абсурд, а не боль

Что поражает в признании актрисы — не гнев, не обида, а ощущение нелепости происходящего.

"Знаете, первое, что я почувствовала? Не боль. Абсурд", — говорит Волкова.

Она напоминает: героини, которых она играла — Сюзанна в "Свадьбе Фигаро", Элиза в "Пигмалионе" — по сюжету юны, но разве возраст актрисы должен определяться возрастом персонажа? Разве зрелая женщина не может передать глубину, страсть, иронию и силу молодой героини?

"44 — это не возраст увольнения. Это возраст премьеры", — подчеркивает Волкова.

И в этих словах — не только личная боль, но и вызов системе, где женщина после 40 вдруг перестает быть "востребованной", "интересной", "игривой" — только потому, что время шло и для нее, как и для всех.

Возраст, уважение и право на сцену

История Волковой — не единичный случай. В театре, кино, на телевидении женщины нередко сталкиваются с дискриминацией по возрасту. Мужчины в 60 лет получают главные роли, играют любовников, героев, мудрых наставников. Женщины после 40 — исчезают с экранов и подмостков.

"Ни один настоящий мужчина не имеет права говорить женщине, что она старая. Это не "честно". Это низко. И некрасиво. Красивый мужчина так не поступает. Настоящий — тем более", — говорит актриса.

Это не просто эмоции — это призыв к этике, к уважению, к осознанию того, что зрелость — это не упадок, а расцвет.

