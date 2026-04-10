"Старая": звезда "Ворониных" Екатерина Волкова заявила, что ее уволили из театра из-за возраста

Екатерина Волкова объявила, что распрощалась с Театром Комедии, где прослужила десять лет.

Известная актриса, мама из сериала "Воронины", Екатерина Волкова стала героиней грустной истории. Ее увольнение из Театра Комедии, где она служила десять лет, прозвучало как удар не только по карьере — по самому понятию уважения, возраста и женской ценности в искусстве.

Десять лет на сцене — и статья "Старая"

Екатерина Волкова в личном блоге рассказала, что попрощалась с коллегами, вышла со сцены и покинула Театр Комедии. Официальной причины увольнения не называли — но сама актриса раскрыла шокирующую правду: ее отправили в отставку, сказав, что она "старая".

"Меня уволили по статье "Старая". Не знаю, есть ли такая в Трудовом кодексе. Но в театре, где я служила, она оказалась главной", — поделилась Волкова.

Эти слова звучат как абсурд, но в них — горькая реальность, с которой сталкиваются многие женщины в профессиях, где внешность и возраст по-прежнему становятся критерием оценки. В 44 года Екатерина чувствует себя в расцвете сил, опыта и актерского мастерства. Но при этом, цифра 44 стала неким приговором.

Абсурд, а не боль

Что поражает в признании актрисы — не гнев, не обида, а ощущение нелепости происходящего.

"Знаете, первое, что я почувствовала? Не боль. Абсурд", — говорит Волкова.

Она напоминает: героини, которых она играла — Сюзанна в "Свадьбе Фигаро", Элиза в "Пигмалионе" — по сюжету юны, но разве возраст актрисы должен определяться возрастом персонажа? Разве зрелая женщина не может передать глубину, страсть, иронию и силу молодой героини?

"44 — это не возраст увольнения. Это возраст премьеры", — подчеркивает Волкова.

И в этих словах — не только личная боль, но и вызов системе, где женщина после 40 вдруг перестает быть "востребованной", "интересной", "игривой" — только потому, что время шло и для нее, как и для всех.

Возраст, уважение и право на сцену

История Волковой — не единичный случай. В театре, кино, на телевидении женщины нередко сталкиваются с дискриминацией по возрасту. Мужчины в 60 лет получают главные роли, играют любовников, героев, мудрых наставников. Женщины после 40 — исчезают с экранов и подмостков.

"Ни один настоящий мужчина не имеет права говорить женщине, что она старая. Это не "честно". Это низко. И некрасиво. Красивый мужчина так не поступает. Настоящий — тем более", — говорит актриса.

Это не просто эмоции — это призыв к этике, к уважению, к осознанию того, что зрелость — это не упадок, а расцвет.

