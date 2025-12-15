Как Шкуро и Пинчук договорились 'выгнать' неугодного участника из шоу "Звезды в джунглях"

Участницы шоу "Звезды в джунглях" на ТНТ все утро придумывали хитроумный план, как им "избавиться" от всех мужчин в лагере.

Подружки Катя Шкуро и Ирина Пинчук договорились между собой, что на этот раз будут голосовать против Аристарха Венеса. И причина в том, что поведение актера показалось красоткам слишком раздражающим. На эту провокацию Катя и Ирина подговорили также Анну Цуканову-Котт.

Что Шкуро и Пинчук придумали для Венеса

Кроме Венеса, "пострадать" также могли Ренат Мухамбаев и певец Рамиль. Зато против резидента Comedy Clab Андрея Минина звездные красавицы ничего предпринимать не стали. И это при том, что шоумен считается сильным игроком на проекте. И им было бы куда выгоднее "слить" именно его.

В новом выпуске монеты добывали Рамиль, Шкуро и Пинчук. На это у них было всего двадцать минут. Троица оказалась в лабиринте из трех уровней. А достать им нужно было семь монет. В чем сложность? Ребят поместили в ящики, где кроме них находилась и другая живность. Речь идет о крабах, змеях и игуанах. Рамиль, который панически боится рептилий, переживал больше всех. Однако ему в компании Пинчук и Шкуро удалось выполнить задание. В качестве приза они забрали все монеты, или 1 400 000 рублей.

Пока Шкуро и Пинчук боролись за иммунитет, окружающие догадались, что они задумали избавиться от Аристарха. Тот также почувствовал, что оказался в центре внимания участников. Такую провокацию Венес назвал низким поступком и затаил обиду на девушек.

Ссора Пинчук и Венеса

Вечером актер "сцепился" с Пинчук. А та назвала его лицемером. Девушка считает, что Аристарх слишком много на себя берет, но при этом ничего собой не представляет. В результате Венеса отправили на испытание на вылет. Его выбрали четыре игрока. Компанию ему составил комик Ренат Мухамбаев. Тот не ожидал от участников такого решения.

В ходе батла Аристарх уступил своему сопернику, покинув реалити-шоу "Звезды в джунглях" всего за шаг до полуфинала. Шкуро и Пинчук были в восторге от результата состязания. Они получили то, чего добивались.

"А был бы нашим другом, то остался. Вышвырнем всех!" — ликовала Пинчук, сплетничая в лагере со Шкуро.

А вот Венес комментировать свой провал не стал.

Как вы считаете, почему Шкуро и Пинчук так невзлюбили Венеса? Пишите в комментариях.