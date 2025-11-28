Участница шоу 'Звезды в джунглях' Елена Кулецкая: "Екатерине Шкуро достался весь хейт, но мне она симпатична"

Модель Елена Кулецкая признается, что во время съемок шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" на любое испытание она шла с настроем победители. Красавицу не пугали ни страх высоты, ни антипатия к тараканам, ни конкуренция с другими участниками.

Об этом, а также об отношениях с Ириной Пинчук, симпатии к Екатерине Шкуро и поддержке семьи Елена рассказала в интервью Teleprogramma.org на премьере сериала "Тоннель"

Елена Кулецкая: "Самым сложным для меня было просыпаться утром и не иметь возможности ничего съесть"

— Елена, почему согласились принять участие в новом сезоне шоу "Звезды в джунглях"?

— Я большой любитель шоу "Звезды в Африке" и "Звезды в джунглях". Поэтому когда начали выходить реалити такого формата, я ждала, когда же сама стану их участницей. Раньше у меня был только опыт игровых шоу.

Но в тех реалити, где ставка делается на взаимодействие участников между собой, я участия не принимала. И вот случилось то, что я так долго ждала.

— А как вы переносили голод?

— Я не скажу, что легко. Я модель, маленькие порции и диеты мне знакомы. Но тем не менее я достаточно регулярно и нормально питаюсь. Поэтому самым сложным для меня было просыпаться утром и не иметь возможности ничего съесть.

А ведь первый прием пищи самый важный. И, наверное, меня поймет любая женщина, но без еды ты реально звереешь, а гормоны скачут.

Поэтому те поступки, которые зрители сейчас наблюдают и не понимают, как мы можем творить такую дичь, — это из-за голода, который берет верх.