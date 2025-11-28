Участница шоу 'Звезды в джунглях' Елена Кулецкая: "Екатерине Шкуро достался весь хейт, но мне она симпатична"

Модель Елена Кулецкая признается, что во время съемок шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" на любое испытание она шла с настроем победители. Красавицу не пугали ни страх высоты, ни антипатия к тараканам, ни конкуренция с другими участниками.
Об этом, а также об отношениях с Ириной Пинчук, симпатии к Екатерине Шкуро и поддержке семьи Елена рассказала в интервью Teleprogramma.org на премьере сериала "Тоннель"
Елена Кулецкая: "Самым сложным для меня было просыпаться утром и не иметь возможности ничего съесть"
— Елена, почему согласились принять участие в новом сезоне шоу "Звезды в джунглях"?
— Я большой любитель шоу "Звезды в Африке" и "Звезды в джунглях". Поэтому когда начали выходить реалити такого формата, я ждала, когда же сама стану их участницей. Раньше у меня был только опыт игровых шоу.
Но в тех реалити, где ставка делается на взаимодействие участников между собой, я участия не принимала. И вот случилось то, что я так долго ждала.
— А как вы переносили голод?
— Я не скажу, что легко. Я модель, маленькие порции и диеты мне знакомы. Но тем не менее я достаточно регулярно и нормально питаюсь. Поэтому самым сложным для меня было просыпаться утром и не иметь возможности ничего съесть.
А ведь первый прием пищи самый важный. И, наверное, меня поймет любая женщина, но без еды ты реально звереешь, а гормоны скачут.
Поэтому те поступки, которые зрители сейчас наблюдают и не понимают, как мы можем творить такую дичь, — это из-за голода, который берет верх.
Елена Кулецкая. Фото: Global Look Press
Елена Кулецкая: "Если я встречу Ирину Пинчук на каком-то мероприятии, то, наверное, мы поздороваемся"
— Вам сложно было выбирать, против кого нужно проголосовать?
— Да. Как раз сложным было не пойти на испытание или взаимодействовать с тараканами или червяками, а вот кого из нормальных людей выбрать в качестве своей жертвы. Но, к счастью, покупка иммунитета Кати и Иры во второй серии моего пребывания не оставили других вариантов. Это просто железобетонный повод голосовать против кого-то из девочек.
— А вы сейчас общаетесь с Ириной Пинчук?
— Не пересекаемся и не общаемся. Но если я встречу Ирину на каком-то мероприятии, то, наверное, мы поздороваемся. А с Катей мы иногда переписываемся какими-то огонечками в соцсетях.
— А с кем-то из других участников "Звезд в джунглях*?
— Мы поддерживаем связь с Кариной Зверевой, с Арисом (Аристархом Венесом. — Прим. ред.) переписываемся, тоже периодически поддерживаем друг друга. С Анной Цуканова-Котт. Естественно, мы не дружим семьями. Но однажды мы с Кариной Зверевой посетили спектакль, где играл Вадим Дубровин. Так что связь есть.
Елена Кулецкая. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Елена Кулецкая: "Ты подкидываешь тараканов, а они висят, а не летят"
— Какое испытание стало самым сложным для вас? Например, как вам общение со змеями и тараканами?
— К счастью, змеи меня миновали. Но я бы не испугалась этого задания. Я в принципе мало чего боюсь и знаю, что не отступлю ни перед каким испытанием. А в любом конкурсе половина успеха — это твой настрой.
Я вижу иногда комментарии в Сети. Мол, идет с настроем победителя, а потом что-то не удается. Но любой человек, который когда-то был связан со спортом, да и любой родитель знает: неважно что будет впереди... Но если ты ввязываешься в соревнования, то должен идти исключительно с настроем на победу. Иначе просто зачем ты там?
Поэтому на все свои испытания я шла с настроем победить. А дальше это уже физические или ситуативные истории.
В одном из конкурсов довелось бросать тараканов и личинок в рот с завязанными руками и привязанной головой. Но я даже не ожидала, что личинки будут так впиваться в палец, а тараканы своими лапками обвиваться вокруг пальца. Ты подкидываешь тараканов, а они висят, а не летят.
— А смотрит ли ваша семья выпуски шоу "Звезды в джунглях"?
— Семья смотрит и очень поддерживает меня. Самое главное, что когда я смотрю свои выпуски, то понимаю, что мне не стыдно за свое поведение, участие, слова. У меня нет никакого диссонанса. И я действительно бы повторила все то, что сказала на шоу.
И вся моя семья на моей стороне. Как говорит Ольга Бузова: "Мои люди со мной". А те, кто меня осуждают… Это тоже нормально. Невозможно нравиться всем.
