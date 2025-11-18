Шкуро сравнили с Сысоевой после нового выпуска 'Звезд в джунглях': "Вела себя некрасиво, плевала на всех, а потом столкнулась с реальностью"

На канале ТНТ продолжается показ шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон". В новой серии к лагерю присоединилась комик и актриса, бывшая жена Геннадия Ветрова Карина Зверева.
А еще произошло то, что было ожидаемо. На церемонии голосования Екатерина Шкуро получила больше всего голосов против своей кандидатуры. Оно и не мудрено.
Что произошло в прошлом выпуске шоу "Звезды в джунглях"
В прошлом выпуске Екатерина и ее подруга Ирина Пинчук купили два иммунитета по 800 000 рублей каждый. Хотя на эти деньги лагерь мог приобрести еду. Не самый лучший поступок в командной игре. Голодными, конечно, игроки не остались, пообедали рыбой, купленной после очередного испытания за монеты, но осадочек-то остался…
Кстати, на церемонии голосования Екатерина Шкуро извинилась за свое поведение. Сделать это ей посоветовала актриса Анна Цуканова-Котт, которая явно стремится заручиться поддержкой всего лагеря.
В итоге на испытание на вылет Екатерина отправилась вместе с актером, звездой сериала "Жуки" Вадимом Дубровиным. Хотя по логике на месте артиста должна была быть Ирина Пинчук. Однако ее спас полученный в одном из испытаний иммунитет.
Актриса Анна Цуканова-Котт предложила купить ребятам сэндвич за 200 000 рублей и разделить его на двоих. Сказано — сделано.
Как ни странно, больше всего это решение возмутило подругу Екатерины Ирину Пинчук. Мол, другие ребята шли на испытание на вылет и при этом никого из них не кормили.
Екатерину Шкуро удивило возмущение подруги. И она поделилась с игроками кусочками сыра со своей половины сэндвича.
А задача испытания на вылет заключалась в том, чтобы проверить скорость своей реакции. Игроки должны были быстрее соперника положить руку на фишку с цветом, озвученным ведущими. В итоге со счетом 3:0 победила Екатерина Шкуро.
Однако в Сети недовольны триумфом Екатерины. Попробуем по комментариям зрителей проекта понять почему.
Екатерина Шкуро и Вадим Дубровин на испытании на вылет. Фото: телеканал ТНТ
"Испытание на вылет специально было таким легким для Шкуро"
Егор: "Я очень расстроился, что подлость и наглость победила. Как грустно понимать, что нет все-таки справедливости. Шкуро и Пинчук, вы отвратительны".
Николай: "Катюшка — молодчинка, всегда говорю, что она сильно недооценена".
channel31426245: "Вадим — классный парень, отличный актер. Жаль, что покинул проект. Будем ждать фильмы с его участием".
channel50777789: "Испытания на вылет — детское! Прям видно: подыгрывают Шкуро! И игру выбрали, понимая, что Вадим более тормозной".
Марина: "Испытание на вылет специально было таким легким для Шкуро".
channel72299427: "Очень спорное было судейство игры на вылет. Очень жаль, что Вадим ушел. Был достойным игроком".
channel70867927: "А следом Аристотель" (видимо, зритель имеет и в виду, что следующим из проекта должен уйти актер Аристарх Венес. — Прим. ред.).
Николай: "Пинчук — подружка еще та"
channel39731223: "Эта Шкуро зря так радуется. Я помню историю Нади Сысоевой, которая вела себя некрасиво и плевала на всех. А потом шоу закончилось и она столкнулась с реальностью.
Люди не дураки, все видят и выводы делают. Надя потом жалела, что так себя вела, и выводы сделала. Но эта вообще конченая, но ничего-ничего, все еще вернется".
"Львица и стая гиен"
Цитрус: "Катюха, забирай победу в этом шоу! У тебя просто нет соперников! Сколько бы они ни тужились всем скопом, сколько бы сговаривались, уверяя, что они не сговариваются, никто не составит тебе конкуренции. Львица и стая гиен".
Екатерина Шкуро. Фото: телеканал ТНТ
channel51226972: "Думаю, что Шкуро и Пинчук держат для рейтинга, будут тянут до конца, надеюсь, они не выиграют шоу".
Дмитрий: "Понятно, что Шкуро и Пинчук тянут ради рейтинга и просмотров. Очередные конкурсы из детского лагеря, неужели ничего нормального придумать не могут?!
И неужели вы верите им, что они там неделю снимают один выпуск?! Бред полный, и, безусловно, их кормят, голодные люди выглядят по другому. Просто надо постоянно ныть, что голодные, по сценарию".
Mari59627416: "Не хочу смотреть, пока будет Екатерина Шкуро на проекте, за все сезоны не было такого негативного персонажа".
НеСвятая Магдалена: "Мораль сей басни и посыл молодежи: будь шкурой — и везде тебя протащат. Порядочным в современном мире не место?"
А что вы думаете об итогах испытания на вылет? Делитесь в комментариях!