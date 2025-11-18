Шкуро сравнили с Сысоевой после нового выпуска 'Звезд в джунглях': "Вела себя некрасиво, плевала на всех, а потом столкнулась с реальностью"

На канале ТНТ продолжается показ шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон". В новой серии к лагерю присоединилась комик и актриса, бывшая жена Геннадия Ветрова Карина Зверева.

А еще произошло то, что было ожидаемо. На церемонии голосования Екатерина Шкуро получила больше всего голосов против своей кандидатуры. Оно и не мудрено.

Что произошло в прошлом выпуске шоу "Звезды в джунглях"

В прошлом выпуске Екатерина и ее подруга Ирина Пинчук купили два иммунитета по 800 000 рублей каждый. Хотя на эти деньги лагерь мог приобрести еду. Не самый лучший поступок в командной игре. Голодными, конечно, игроки не остались, пообедали рыбой, купленной после очередного испытания за монеты, но осадочек-то остался…

Кстати, на церемонии голосования Екатерина Шкуро извинилась за свое поведение. Сделать это ей посоветовала актриса Анна Цуканова-Котт, которая явно стремится заручиться поддержкой всего лагеря.

В итоге на испытание на вылет Екатерина отправилась вместе с актером, звездой сериала "Жуки" Вадимом Дубровиным. Хотя по логике на месте артиста должна была быть Ирина Пинчук. Однако ее спас полученный в одном из испытаний иммунитет.

Актриса Анна Цуканова-Котт предложила купить ребятам сэндвич за 200 000 рублей и разделить его на двоих. Сказано — сделано.

Как ни странно, больше всего это решение возмутило подругу Екатерины Ирину Пинчук. Мол, другие ребята шли на испытание на вылет и при этом никого из них не кормили.

Екатерину Шкуро удивило возмущение подруги. И она поделилась с игроками кусочками сыра со своей половины сэндвича.

А задача испытания на вылет заключалась в том, чтобы проверить скорость своей реакции. Игроки должны были быстрее соперника положить руку на фишку с цветом, озвученным ведущими. В итоге со счетом 3:0 победила Екатерина Шкуро.

Однако в Сети недовольны триумфом Екатерины. Попробуем по комментариям зрителей проекта понять почему.