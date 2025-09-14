Сколько зарабатывает Игорь Николаев: до 3 млн рублей за выступление

Игорь Николаев может рассчитывать на значительные дивиденды от своих концертов. Так, именитый композитор успел сколотить целое состояние. Он также владеет внушительным имуществом.

Заработок Николаева

Певец зарабатывает за выступление порядка 30 тысяч евро, это около 3 млн рублей по нынешнему курсу. Об пишет Absatz со ссылкой на представителя из ивент-агенства.

Говорят, что график артиста расписан вплоть до середины октября. Также Николаев часто берет заказы на корпоративы. Помимо основного гонорара, заказчику предстоит обеспечить бытовой и технический райдер музыканта на сумму около 2 млн рублей.

Имущество Николаева

Муж Юлии Проскуряковой владеет элитными апартаментами в Дубае. Эксперт по зарубежной недвижимости Марк Гершкович уточнил, что они стоят около 675 млн рублей. У народного артиста России также есть дом в поселке Барвиха-2. Эту недвижимость оценивают в 180 млн рублей. Еще один актив — две квартиру на берегу моря в Юрмале за 30 млн рублей и за 50 млн рублей.

Ссора Николаева с Собчак

Ранее Ксения Собчак обвинила музыканта в жадности. Оказалось, что команда артиста блокирует всех, кто использует его музыку бесплатно и без разрешения. Телеведущей пришлось оплатить 150 тысяч рублей за семисекундный ролик в своем интервью, в котором звучала композиция Николаева.

"Даже если у тебя каких-то семь секунд звучит песня Игоря Николаева, его люди приходят и блокируют тебя", - заверила она.

Пугачева перестала дружить с Николаевым

Алла Пугачева в интервью Катерине Гордеевой* (признана иноагентом в РФ) заявила, что у нее никакого желания общаться с Николаевым. Примадонна обиделась на композитора за то, что тот не упомянул о ней в эфире одной из передач по просьбе продюсеров. Певица намекнула, что никогда не смогла бы также поступить со своим близким другом. Это ее очень задело.

* Катерина Гордеева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022.