Как Петр Гуменник отреагировал на засуживание на Олимпиаде: первый комментарий фигуриста

Первый выход на старт в рамках Олимпийских игр в Милане обернулся для Петра Гуменника серьезным испытанием. Спортсмен занял итоговое шестое место. Но сам он оценивает этот дебют не через призму цифр в протоколе.

Планы на будущее: стремление к новым стартам

После выступления в Милане Петр Гуменник поделился первыми впечатлениями и сразу дал понять: останавливаться он не намерен. В эфире Okko фигурист дал понять, что неудача стала для него стимулом.

"Я думаю, будет возможность еще выступать на международных соревнованиях в следующем сезоне, очень хотелось бы. После такого хорошего старта было бы печально на этом закончить, поэтому хочется продолжать", — сказал фигурист.

Олимпиада в Италии стала для атлета логическим продолжением долгого пути. Сам спортсмен подчеркивает: он шел к Играм практически всю карьеру и сейчас воспринимает случившееся лишь как старт нового этапа.

Результаты выступления и реакция на судейство

В Милане Петр Гуменник завершил состязания на шестой строчке турнирной таблицы. За произвольную программу он получил 184,49 балла, а общая сумма достигла 271,21 балла. Эти показатели позволили российскому фигуристу занять только шестое место на Олимпийских играх.

"Я знаю, что там уменьшили. Но да, я ориентировался, конечно, не на российские старты, не на питерские, где мог 220 баллов набрать за произвольную. Ориентировался на выступление в Пекине, но все равно тут получил чуть меньше. Но это меня не расстроило, все‑таки в первую очередь у меня задача была сделать все свои элементы", — признался Гуменник.

Для него ключевым аспектом оставалась собственная работа на льду, а не погоня за каждым баллом. Гуменник акцентирует внимание на том, что его цель — безупречно выполнить все элементы, а не гнаться за привычными показателями.

Действующий чемпион России в одиночном катании откровенно рассказал о своем настрое перед выходом на лед в Милане. Петр не ставил во главу угла завоевание медалей.

"Меня место на Олимпиаде не волнует. Для меня главное — выдать хороший прокат, а как уже получится, предсказать невозможно. Главное — показать то, на что я способен", — признался Гуменник.

Такой настрой позволил ему сконцентрироваться на технических элементах и не отвлекаться на мысли о позиции в турнирной таблице.

Осознание масштаба Олимпиады

Первые эмоции от Игр пришли к спортсмену не сразу. Петр признался, что понимание грандиозности Олимпиады пришло позднее. Отдельно он подчеркнул, что сыграло роль и волнение, и пауза в международных соревнованиях.

"У меня давно не было международных соревнований, а тут сразу Олимпиада. Мне почти удался прокат. В спокойной обстановке я бы мог сделать более легко прыжки, а тут я дал себе задание цепляться за выезд. Это получилось", — добавил Гуменник.

Короткая программа: 86,72 балла и внезапная смена музыкального сопровождения

Первый этап состязаний стартовал 10 февраля. Своей короткой программой в Италии Гуменник остался удовлетворен. Судьи оценили выступление в 86,72 балла. Этот прокат запомнился не только техническими показателями и баллами, но и неожиданной заменой музыкального сопровождения перед стартом.

Изначально Петр Гуменник планировал выступать под композицию из фильма "Парфюмер", однако ее не утвердили из‑за проблем с авторскими правами. В итоге фигурист вышел на лед под Waltz 1805 Эдгара Акобяна.

Олимпиада в Милане стала для Петра Гуменника стартом, к которому он стремился почти всю спортивную жизнь, и площадкой, где он смог продемонстрировать, на что способен, несмотря на длительный перерыв в международных выступлениях и срочную замену музыки перед выходом на лед.

Чем известен Петр Гуменник

Фигуристу Петру Гуменнику в апреле исполнится 24 года. Он двукратный победитель финала Гран-при России. Он стал победителем отборочного тура в Пекине и получил именную квоту на участие в Олимпиаде в Италии.

Весной 2025 года стало известно, что тренеру Александру Жулину было запрещено ехать на отборочные туры зимней Олимпиады в Пекин. Тогда очень негодовала прославленный тренер Татьяна Тарасова. Она назвала происходящее беспределом.

А вы видели выступление Петра Гуменника на Олимпиаде? Поделитесь мнением о нем в комментариях.