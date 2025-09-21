Тарасова отреагировала на выступление фигуриста Гуменника в Пекине: "Я даже всплакнула"

Известный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала прокат фигуриста Петра Гуменника в Пекине. Спортсмен стал победителем олимпийского отборочного тура. Что так восхитило Татьяну Анатольевну?
Что Тарасова сказала про Гуменника
Тренер Татьяна Тарасова очень эмоционально высказалась о победе Петра Гуменника. Она дала понять, что его номер был очень сложным. Тарасова призналась, что плакала, наблюдая за прокатом Петра.
"Они пошли прямо на все сложнейшие элементы. Молодцы! Вся страна за него болела. Все звонят, переживают. Я даже всплакнула", — цитирует Татьяну Анатольевну
'Спорт-Экспресс'.
Тарасова поздравила Гуменника и его тренера с блестящим выступлением. Оно принесло фигуристу победу. И открыло дорогу к участию в зимней Олимпиаде в Италии в 2026-м году.
Петр Гуменник. Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Чем известен Петр Гуменник
Фигуристу Петру Гуменнику 23 года. Он двукратный победитель финала Гран-при России. Став победителем отборочного тура в Пекине, Гуменник получил именную квоту на участие в Олимпиаде в Италии.
Весной этого года стало известно, что тренеру Александру Жулину было запрещено ехать на отборочные туры зимней Олимпиады в Пекин. Татьяна Тарасова тогда негодовала. Она назвала происходящее беспределом.
Татьяне Тарасовой в феврале будущего года исполнится 79 лет. Несмотря на почтенный возраст, тренер следит за всеми событиями в фигурном катании. Тарасова не оставляет их без своих комментариев.
