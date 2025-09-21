Тарасова отреагировала на выступление фигуриста Гуменника в Пекине: "Я даже всплакнула"

Известный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала прокат фигуриста Петра Гуменника в Пекине. Спортсмен стал победителем олимпийского отборочного тура. Что так восхитило Татьяну Анатольевну?

Что Тарасова сказала про Гуменника

Тренер Татьяна Тарасова очень эмоционально высказалась о победе Петра Гуменника. Она дала понять, что его номер был очень сложным. Тарасова призналась, что плакала, наблюдая за прокатом Петра.

"Они пошли прямо на все сложнейшие элементы. Молодцы! Вся страна за него болела. Все звонят, переживают. Я даже всплакнула", — цитирует Татьяну Анатольевну 'Спорт-Экспресс' .

Тарасова поздравила Гуменника и его тренера с блестящим выступлением. Оно принесло фигуристу победу. И открыло дорогу к участию в зимней Олимпиаде в Италии в 2026-м году.