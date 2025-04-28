«Нет предела беспределу»: Тарасова — о запрете Жулину ехать на отборочные турниры зимней Олимпиады

Прославленный тренер, бывший муж фигуристки Татьяны Навки, Александр Жулин рассказал, что ему запретили приезжать на отборочные турниры, которые будут проводить в рамках подготовки к зимней Олимпиаде 2026 года.

На это обстоятельство достаточно эмоционально отреагировала легендарный тренет Татьяна Тарасова. Она назвала происходящее беспределом, хотя и дала понять, что, скорее всего, это решение не может быть окончательным.