«Нет предела беспределу»: Тарасова — о запрете Жулину ехать на отборочные турниры зимней Олимпиады
Татьяна Тарасова назвала наглостью запреты для Жулина. Фото: Наталья Шатохина/Global Look Press
Тарасова отреагировала на недопуск Жулина на отборочные игры Олимпиады
Прославленный тренер, бывший муж фигуристки Татьяны Навки, Александр Жулин рассказал, что ему запретили приезжать на отборочные турниры, которые будут проводить в рамках подготовки к зимней Олимпиаде 2026 года.
На это обстоятельство достаточно эмоционально отреагировала легендарный тренет Татьяна Тарасова. Она назвала происходящее беспределом, хотя и дала понять, что, скорее всего, это решение не может быть окончательным.
«Это первый случай, когда не регистрируют тренера на отбор к Олимпийским играм. Александр Жулин в Олимпийских играх не раз сам участвовал как спортсмен и как тренер. Его пара становилась олимпийскими чемпионами. Что тут можно сказать — обнаглели. И нет предела их беспределу!» — высказалась Татьяна Тарасова в беседе с MK.RU,
Александр Жулин. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press
Тренер Александр Жулин связывает запрет с тем, что не раз высказывался негативно о работе главы МОК Томаса Баха. При этом Жулин тренирует пару Ивана Букина и Александры Степановой. Они являются фаворитами среди танцевальных дуэтов в России. Пока получается так, что фигуристы поедут на отборочные турниры без своего тренера. А это нонсенс!
До квалификационных соревнований времени еще достаточно. Они пройдут с 17 по 21 сентября в Пекине. Не исключено, что запрет будет пересмотрен, и Александр Жулин сможет сопровождать своих подопечных.
Зимние же Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии, в местечке под названием Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.