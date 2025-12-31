Как дочка Долиной отреагировала на "выселение" из квартиры в Хамовниках — заливисто рассмеялась

В Сети узнали, как дочка Ларисы Долиной отреагировала на то, что артистка должна покинуть свою элитную квартиру в Хамовниках.

Реакция дочки Долиной на ее переезд

Поведение Ангелины Миончинской вызвало массу споров. Журналисты уже несколько суток дежурят у дома Ларисы Александровны. Лина (так дочку певицы называют домашние. — Прим. ред.) должна помогать звездной маме с переездом. Заметив репортеров, наследница Долиной заливисто рассмеялась, чем удивила даже уличных зевак, пишет Mk.ru .

И это при том, что обыватели были уверены, что семья артистки тяжело переживает потерю недвижимости. Ведь Долина судилась за возможность сохранить элитное жилье. Но оно перешло в собственность Полины Лурье по решению Верховного суда. Сама же певица осталась и без квартиры, и без 112 млн рублей. Все вырученные за продажу недвижимости средства она отдала мошенникам.

Когда Долина съедет из квартиры Лурье

Певица должна была освободить квартиру еще 30 декабря. Но пока Долина занята тем, что грузит в фургоны свои концертные платья. Также знаменитость собирается вывезти рояль за несколько сотен тысяч рублей. Говорят, что жить Лариса Александровна будет на даче. А часть вещей может оставить в новой квартире дочки Лины. У той теперь есть своя недвижимость. Может, певица поселится в доме своей наследницы.

