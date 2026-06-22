Как Дмитрий Дибров соблазнял красоток в клубе: упал после фразы: «Где ребенок?»

Общественность продолжает обсуждать инцидент с участием Дмитрия Диброва в клубе Zorkaна улице Косыгина. Ведущий упал с лестницы и получил серьезную травму. У него перелом носа, сломана рука и диагностировано сотрясение головного мозга.

Дмитрий Александрович отдыхал там с Ириной Хакамадой. Но общества уважаемого политика ему оказалось мало.

Как Дмитрий Дибров цитировал Достоевского

Ведущий решил познакомиться с одной из красоток в клубе. А чтобы «золотая рыбка уж точно поймалась на крючок», заговорил с девушкой о литературе. Предложил проехать до его особняка на Рублевке и обсудить там психологические портреты Федора Павловича Карамазова и его сыновей из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы».

Девушка, как видно Достоевским увлеченная, согласилась. Но был нюанс: прелестница приехала в клуб не одна, а с подругой. Дибров пообещал взять за компанию и подружку.

И что из этого вышло

Однако рандеву не состоялось. Дибров начал спускаться по лестнице к выходу, как в этот момент потерял вторую девушку.

«Где ребенок?» - крикнул Дмитрий Дибров.

Он резко обернулся, поскользнулся и упал.

После этого ведущего увезли на скорой помощи в Боткинскую больницу. Едва очнувшись после инцидента, он написал одной из красоток сообщение, в котором поблагодарил ее за прекрасный вечер.

Однако сейчас, как рассказала возлюбленная Дмитрия Диброва, нутрициолог Екатерина Гусева, он уже дома. Интересно, что она думает о романтических похождениях своего жениха?

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