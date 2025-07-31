Как Дибров познакомился с женой?

Ростовчанка Полина Наградова вышла замуж за телеведущего Дмитрия Диброва в 2009 году. Ей тогда было 19 лет, ему — 49. Тридцатилетняя разница в возрасте влюбленных не смущала.

А увидел Дмитрий Дибров юную прелестницу на конкурсе красоты в Москве. Он ухаживал за Полиной. Та поначалу отказывалась быть женой знаменитости. Но потом сдалась.

Дибров построил для молодой супруги роскошный особняк и назвал ее в честь Полины — 'Вилла Полина'. В первые годы семейной жизни Дибровы часто давали интервью. Они рассказывали о том, что у них идеальный брак. Полина родила шоумену троих сыновей. Дибров полностью оградил жену от забот по хозяйству.

Красавица занималась детьми и саморазвитием. А теперь пара готовится к разводу. 36-летняя Полина уходит от 65-летнего Диброва к 50-летнему бизнесмену.

Дмитрий Дибров шокирован происходящим. А телесваха Роза Сябитова в беседе с Teleprogramma.org отметила, что такие события в браках с большой разницей в возрасте случаются довольно часто.