Как Дибров будет зарабатывать на алименты для Полины: готов провести поминки за 7,5 млн рублей

Дмитрий и Полина Дибровы прожили в браке 16 лет. За эти годы возлюбленная шоумена подарила ему троих сыновей. Замуж Полины вышла, когда ей самой было всего 19 лет. А ее избраннику на тот момент было 49. Но разница в возрасте их совершенно не смутила.

Новый роман Дибровой

Однако сейчас 36-летняя Диброва ушла из семьи. Именно она настояла на разводе. И причина тому тайные отношения с 50-летним миллиардером Романом Товстиком. Он был другом Дибровых.

Они с женой Еленой даже сделали Полину крестной матерью одного из своих шестерых детей. Мальчику уже 12 лет. И жена шоумена поддерживает с ним отношения. А вот Елену Товстик своей подругой Полина почему-то не считает. И говорит, что не общается с ней с 2017 года.

Как Дибров будет платить алименты

В Сети писали, что шоумен якобы оставил экс-возлюбленную с одним подаренным ей кабриолетом. Делить имущество и главное дом на Рублевке за 750 млн рублей они не будут.

Также ходили слухи, что супруги договорились на алименты в размере 300 тысяч рублей. Но поклонники уверены, что такой смехотворной суммой Дибров только бы унизил себя в глазах общественности.

Поэтому сумма алиментов, как полагают в Сети, намного выше. Иначе едва ли Полина согласилась бы выйти из брака без недвижимости, как об этом пишут в прессе.

Подруги модели утверждают, что молчание Диброва — это часть сделки. Якобы Дмитрий согласился не раскрывать подробности развода с Полиной на условиях, что она не будет претендовать на совместно нажитое имущество. Шептались, что Диброва ушла от мужа "в одних трусах", без недвижимости и других активов.

Приятельница модели также дала понять, что Дмитрию будет сложно выплачивать алименты на детей. На ТВ его приглашают редко, работы стало мало, корпоративы он также почти не ведет, пишет kp.ru.

Новый заработок Диброва

При этом есть информация, что у Дмитрия может появиться новый способ заработка. Так, шоумену предлагали провести за деньги скорбное мероприятие.

"Дибров согласен провести поминки в ближайшие даты, сейчас они у него свободны. Гонорар — 7,5 миллиона рублей за 100 гостей. Все на условиях полной конфиденциальности", – сообщили Absatz в ивент-агентстве.

Правда, нашлись ли желающие нанять шоумена, в агентстве не уточнили.

Также телеведущий успешно вел корпоративы. Его гонорар составлял порядка 1,5 млн рублей. А за появлении на форумах в качестве спикера организаторы платили ему 3 млн рублей.