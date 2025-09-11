Кравец уверена, что жена Диброва будет обеспечена имуществом после развода

Алена Кравец в беседе с сайтом Teleprogramma.org прокомментировала слухи о том, что 36-летняя Полина Диброва вышла из брака с шоуменом Дмитрием Дибровым без состояния. Якобы она осталась и без больших денег, и без недвижимости, и без приличного обеспечения.

Финансы Дибровой

Однако адвокат Александр Добровинский намекнул, что эти слухи далеки от истины. У пары был брачный договор. И отсюда следует, что свою долю жена 65-летнего Диброва все же получит. Телеведущий всегда был щедр с Полиной. Также он заботился об их сыновьях: те в ни в чем не нуждались.

"Дети всегда жили у Дибровых на широкую ногу. Поездки, автомобиль для мальчиков, дорогая школа, личный шофер и прочее", - заявил Добровинский.

Развод Дибровых

Алена Кравец считает, что Полина осталась при своем. Едва ли муж стал бы лишать мать своих детей законного имущества. Ранее сама Диброва заявила, что она живет отдельно от мужа. Но поселилась в съемном коттедже рядом с телеведущим. Теперь они соседи. Полина переехала в дом к Роману Товстику. Миллиардер бросил ради модели 40-летнюю жену Елену, которая родила ему шестерых детей.