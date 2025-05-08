Кадышева изменит райдер после нападения в Иваново

Певица Надежда Кадышева после ЧП в Иваново внесет новый пункт в свой райдер. Он будет касаться охраны знаменитости во время выступления на концертных площадках.

Сейчас артистка находится на вершине топа исполнителей, впереди у нее гастроли, а это значит, нужно побеспокоиться о своей безопасности. Ранее же, как сообщает kp.ru, у Надежды Кадышевой в райдере было требование только о том, чтобы ее гримерка и гримерные комнаты для артистов ансамбля Кадышевой закрывались на ключ.

Недавний же инцидент в городе Иваново, когда на концерте Надежды Кадышевой ее едва не задушила фанатка, очень напугал певицу и заставил принимать срочные меры.

Охрана сольного концерта знаменитости в Москве стоит от 300 тыс руб до 600 тыс рублей. Цена зависит от масштаба мероприятия, площадки, где оно проводится, и задач, которые ставятся перед охраной.

В последнее время Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо» переживают вторую волну популярности. Репертуар певицы и ее коллектива оказался невероятно востребованным именно сейчас, когда у людей проснулся интерес к песням в стиле фолка.