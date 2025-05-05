Новые детали нападения на Кадышеву в Иваново

Стали известны некоторые детали недавнего нападения на певицу Надежду Кадышеву в городе Иваново.

Одна из поклонниц по имени Людмила рассказала, что Надежда Кадышева во время концерта гладила зрителям руки, была очень теплой и расположила к себе аудиторию. Людмила видела, как к Надежде Кадышевой за кулисы пыталась прорваться девушка с букетом цветов, которая потом кинулась душить певицу.

«Я в шоке от новостей. Может, она хотела обнять певицу?» — предположила зрительница Людмила в беседе с изданием «АиФ».

Другие поклонники рассказали, что ждали Надежду Кадышеву у служебного входа в концертный зал, чтобы сфотографироваться с ней. Обычно звезда не отказывает своим почитателям в совместных снимках.

Но певица долго не выходила. Вместо нее поклонники увидели полицейских в касках. Они вывели кого-то из помещения и посадили в машину. Вероятно, это была та самая девушка, которая напала на Надежду Кадышеву.

Инцидент произошел 30 апреля. После того, как занавес в зале, где выступала Надежда Кадышева, закрылся, к певице прорвалась девушка с букетом цветов и обхватила звезду за шею. Охрана среагировала быстро и оттащила не в меру любвеобильную поклонницу от Надежды Кадышевой.

Команда Надежды Кадышевой вызвала врача и написала заявление в полицию. Сейчас во всех деталях происшествия разбираются представители правоохранительных структур.

Певица Надежда Кадышева сейчас переживает вторую волну популярности. Песни в ее исполнении сейчас очень востребованы. На сцене вместе с Кадышевой выступает ее единственный сын, Григорий Костюк. Его имя в СМИ в последнее время звучит в связи со скандалом с бывшей женой. Молодая женщина Габриелла Мерман воспитывает сына от Костюка и уверяет, что тот платит мизерные алименты и ни разу не видел своего наследника.