Актера и режиссера Ивана Охлобыстина задела ситуация, в которой коллегу обвинили в неуважении к классику и "покушении на святое". Охлобыстин попытался понять Сарика Андреасяна. Он уверен, что его высказывания стали следствием эмоционального перегрева, а не реальным желанием обесценить гения.

Иван Охлобыстин о скандале с "покушением на святое"

Иван Охлобыстин напомнил, как все началось.

"Помните острую историю, когда Сарика позвали к студентам киноколледжа, чтобы он рассказал все о продюсерском кино. Он пытался донести до ребят технологическую составляющую, избегая слова "художественный". Его стали подкалывать. Он армянин, гордый человек, рассердился, стал ругаться, заодно досталось и Тарковскому", — объяснил поведение Андреасяна Охлобыстин.

Звезда сериала "Интерны" объяснил, что словами о "Сталкере" Сарик пытался описать взгляд на кино через время. По словам Ивана Охлобыстина, в этом плане их позиции похожи.

"Тарковский — великий мастер, я очень его люблю, но он не современный, он размышляет над вопросами вечными, но со спецификой своего времени — застоя. И Сарик не смог эту мысль донести, потому что его разозлили, спровоцировали конфликтную историю, а он чувак горячий", — пояснил Иван Иванович.

Почему Охлобыстин защищает Андреасяна

Несмотря на то что последние работы Андреасяна, в том числе экранизация "Онегина", подвергаются критике, Иван Охлобыстин считает, что режиссер имеет полное право на свое видение и свой продукт на рынке.

Он отдельно отметил детские проекты студии Сарика. По мнению актера, такие работы, как "Домовенок Кузя", вполне жизнеспособны, потому что "сохраняют детскость".

Иван Охлобыстин уверен, что оценку кино в итоге дает не шум вокруг режиссера, а зритель. Он сформулировал позицию просто и жестко:

"По закону физики однажды количество переходит в качество. Пусть все снимают, у нас рынок. Если Сарик снимает плохо, то он перестанет это делать, потому что у него будет конкуренция", — заключил Охлобыстин.

Как сейчас живет Охлобыстин

Иван Охлобыстин счастливо женат. У него и его супруги Оксаны шестеро детей. У пары, которая в октябре отметила 30-летие со дня свадьбы, трое внуков. Охлобыстин признавался, что обожает их до безумия.

