Иван Охлобыстин — о дочерях: "Еще двое не замужем"

Иван Охлобыстин мечтает, чтобы все его дочери вышли замуж

Актер Иван Охлобыстин дал понять, что переживает за своих дочерей. Еще не все наследницы звезды создали семьи. Что об этом думает Иван Охлобыстин?

Дочери Ивана Охлобыстина

У Ивана Охлобыстина и его жены Оксаны шестеро детей — два сына и четыре дочери. Пока только две дочери Охлобыстиных обрели семейное счастье. В 2021 году Анфиса и Евдокия с разницей в несколько месяцев вышли замуж.
Теперь Охлобыстин ждет, когда же еще две его дочери создадут семьи. Их счастливое замужество — мечта звездного отца. Актер заявил, что попросил бы Деда Мороза именно об этом.

"Я бы попросил Деда Мороза, чтобы женихи хорошие нашлись. Пока у меня двое замужем. Еще осталось... сколько, надо посчитать... двое! Еще двое не замужем. И ребята не женаты", — рассказал Иван Охлобыстин.

Сыновья Охлобыстина

Младшему сыну Охлобыстина Савве 19 лет. Молодому человеку еще предстоит служить в армии. И от него Иван Охлобыстин пока не требует создания семьи.

А вот старший сын Василий уже отслужил Родине, вернулся, работает, пишет сценарии. И Охлобыстин спит и видит, что женит его. Но Вася считает, что сначала должен состояться как профессионал, а потом заводить отношения.

"Мы ведь никогда не состоимся как люди, по большому счету. На смертном одре — и то не факт, что мы состоимся. Что же, из-за этого мне внуков не иметь?" — вопрошает Охлобыстин.

Внуков у звезды экрана пока трое. И они его особая любовь. Иван Охлобыстин недавно признавался, что любит всех троих до умопомрачения.

