Иван Охлобыстин — о дочерях: "Еще двое не замужем"

Актер Иван Охлобыстин дал понять, что переживает за своих дочерей. Еще не все наследницы звезды создали семьи. Что об этом думает Иван Охлобыстин?

Дочери Ивана Охлобыстина

У Ивана Охлобыстина и его жены Оксаны шестеро детей — два сына и четыре дочери. Пока только две дочери Охлобыстиных обрели семейное счастье. В 2021 году Анфиса и Евдокия с разницей в несколько месяцев вышли замуж.

Теперь Охлобыстин ждет, когда же еще две его дочери создадут семьи. Их счастливое замужество — мечта звездного отца. Актер заявил, что попросил бы Деда Мороза именно об этом.

"Я бы попросил Деда Мороза, чтобы женихи хорошие нашлись. Пока у меня двое замужем. Еще осталось... сколько, надо посчитать... двое! Еще двое не замужем. И ребята не женаты", — рассказал Иван Охлобыстин.

Сыновья Охлобыстина

Младшему сыну Охлобыстина Савве 19 лет. Молодому человеку еще предстоит служить в армии. И от него Иван Охлобыстин пока не требует создания семьи.

А вот старший сын Василий уже отслужил Родине, вернулся, работает, пишет сценарии. И Охлобыстин спит и видит, что женит его. Но Вася считает, что сначала должен состояться как профессионал, а потом заводить отношения.

"Мы ведь никогда не состоимся как люди, по большому счету. На смертном одре — и то не факт, что мы состоимся. Что же, из-за этого мне внуков не иметь?" — вопрошает Охлобыстин.

Внуков у звезды экрана пока трое. И они его особая любовь. Иван Охлобыстин недавно признавался, что любит всех троих до умопомрачения.

А вы как думаете, Охлобыстин правильно делает, что торопит сына с женитьбой? Ответьте в комментариях.