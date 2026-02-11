Ирина Пинчук: от девочки с рынка до звезды "Дома-2" и скандального развода

Звезда реалити, мать двоих сыновей и участница ярких любовных перипетий. Жизнь Ирины Пинчук едва ли можно назвать размеренной. Каждый ее поступок подтверждает это.

Юные годы без отца и первый "папуль"

Ирина Пинчук родилась в Унече, что в Брянской области. Мать девочки рассталась с ее отцом, когда малышка была еще совсем крохой. Мужчина оставил семье жилье, а сам перебрался в сельскую местность, где впоследствии скончался из‑за пристрастия к спиртному.

Ира считала, что отец сам определил свою судьбу, хотя мог все исправить. По словам блогерши, отсутствие отцовской фигуры в детские годы сформировало у нее скептическое отношение к представителям мужского пола. К радости Ирины, в период ее учебы в старших классах мама нашла достойного спутника жизни.

"Поначалу было непросто. Я всю жизнь прожила лишь с мамой, а тут возникает мужчина… Но я осознавала: выбор матери нужно принимать и ценить. Он действительно оказался настоящим мужчиной, на которого можно положиться. Я прониклась к нему симпатией. В сообщениях я неизменно обращаюсь к нему "папуль", — делилась Ирина.

С тринадцати лет Ира подрабатывала на рынке и разносила периодику, чтобы иметь личные средства на мелкие траты. В школьные годы она участвовала в КВН и посещала театральную студию. Одаренная девушка с каштановыми волосами грезила о сценической карьере, но не смогла пройти отбор в желаемый вуз и в итоге освоила профессию товароведа.

Тем не менее попытка пробиться в актерскую среду все же привела ее на телеэкраны. 11 февраля Ирине Пинчук исполняется 31 год — самое время поведать о пройденном ею пути.

"Остров любви" и миллион на бракосочетание

В заявке на кастинг проекта "Дом‑2: Остров любви" Ирина Пинчук захотела привлечь внимание продюсеров. 7 сентября 2016 года 21‑летняя участница прибыла на Сейшелы, где привлекла интерес сразу двух одиноких мужчин — Ивана Барзикова и Саши Задойнова.

Девушка явно симпатизировала Барзикову, однако искушенный юноша продолжал кокетничать с другими претендентками. Устав быть одной из многих поклонниц, Пинчук решила взять реванш: после шумной вечеринки она открыто объявила о своих отношениях с Задойновым.

Связь с Сашей не помогла Ирине забыть Ивана. Эмоции оказались сильнее, и спустя несколько дней она возобновила отношения с прежним избранником. В конечном счете пара добралась до финала реалити‑шоу и завоевала главный приз — миллион рублей на свадьбу.

Однако это не обеспечило проведение торжества. По прибытии на основную площадку проекта Ира узнала, что Барзиков так и не смог простить ей флирта с другим. Повседневная жизнь наполнилась конфликтами и упреками.

Вскоре выяснилось, что Иван сам изменял возлюбленной, а на фоне непрекращающихся раздоров Пинчук пережила потерю ребенка. Трагическая история завершилась логичным разрывом и уходом девушки из "Дома‑2".

Футболист, дистанция и "жена декабриста"

Существовала и иная причина для ухода из проекта. Расстроенной после разрыва девушке регулярно отправлял сообщения поклонник в соцсетях. Сразу после выхода за пределы периметра Ирина Пинчук завязала отношения с футболистом воронежского "Факела" Дмитрием Тихим. К сожалению, и эта любовная история завершилась неудачей.

"После него я утратила веру в отношения на расстоянии, — признавалась Ира. — Дима обожал меня, носил на руках. В какой‑то момент мне пришлось уехать в Унечу на два месяца, и расстояние оказало существенное влияние. Я не охладела, но что‑то изменилось. Начинаешь ощущать одиночество, ведь рядом нет близкого человека, привыкаешь к самостоятельной жизни. Это разрушает отношения. Дима приехал и настоял на расставании. Я приняла эту новость и не сказала о нем ни единого дурного слова. Осознала, что отчасти была виновата сама".

Ради Дмитрия Ирина превратилась в "жену декабриста", готовую следовать за возлюбленным хоть в Воронеж, хоть во Владивосток. На деле же Пинчук стремилась реализовать себя в Москве, поэтому разрыв с футболистом стал для нее шансом, а не утратой. Действовать брюнетка предпочла по привычному сценарию — вернувшись на "Дом‑2".

Ревность Бузовой и череда избранников

В 2018 году Ирина Пинчук попыталась выстроить отношения с Романом Гриценко. Ранее молодой человек несколько месяцев добивался симпатии Ольги Бузовой, поэтому его флирт с Пинчук многие расценили как попытку вызвать ревность у ведущей.

Замысел сработал. Когда после свадьбы Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова стало известно о интимной близости между Романом и Ириной, Ольга на лобном месте не смогла сдержать слез.

Кроме того, до Бузовой дошли слухи, что участница проекта нелестно отзывается о ней, хотя сама Ирина это отрицала. Пинчук быстро осознала, что с Гриценко у нее нет перспектив, и переключилась на иных претендентов на роль жениха — Витю Шароварова и Саймона Марданшина.

Затем последовали отношения с ловеласом Захаром Саленко, который изменил Ире с Надеждой Ендальцевой, и с Валерием Блюменкранцем, подорвавшим доверие после пьяного загула.

Наконец, в 2019 году в ее жизни появился Арай Чобанян, с которым Ирина, казалось, нашла общий язык. Влюбленные познакомились с семьями друг друга и вместе решились на пластические операции: Арай скорректировал форму носа, а Пинчук увеличила грудь.

Бракосочетание, двое наследников и взломанный профиль

В 2021 году Арай и Ирина стали мужем и женой, на свет появился их первенец Давид. В своем микроблоге Ирина делилась рассказами о том, как семья провела зиму в Дубае.

В 2023 году у супругов появился второй сын — Алан. Социальные сети Пинчук наполнились чередой живописных фотографий с детьми и мужем.