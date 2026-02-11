Ирина Пинчук: от девочки с рынка до звезды "Дома-2" и скандального развода

Звезда реалити, мать двоих сыновей и участница ярких любовных перипетий. Жизнь Ирины Пинчук едва ли можно назвать размеренной. Каждый ее поступок подтверждает это.
Юные годы без отца и первый "папуль"
Ирина Пинчук родилась в Унече, что в Брянской области. Мать девочки рассталась с ее отцом, когда малышка была еще совсем крохой. Мужчина оставил семье жилье, а сам перебрался в сельскую местность, где впоследствии скончался из‑за пристрастия к спиртному.
Ира считала, что отец сам определил свою судьбу, хотя мог все исправить. По словам блогерши, отсутствие отцовской фигуры в детские годы сформировало у нее скептическое отношение к представителям мужского пола. К радости Ирины, в период ее учебы в старших классах мама нашла достойного спутника жизни.
"Поначалу было непросто. Я всю жизнь прожила лишь с мамой, а тут возникает мужчина… Но я осознавала: выбор матери нужно принимать и ценить. Он действительно оказался настоящим мужчиной, на которого можно положиться. Я прониклась к нему симпатией. В сообщениях я неизменно обращаюсь к нему "папуль", — делилась Ирина.
С тринадцати лет Ира подрабатывала на рынке и разносила периодику, чтобы иметь личные средства на мелкие траты. В школьные годы она участвовала в КВН и посещала театральную студию. Одаренная девушка с каштановыми волосами грезила о сценической карьере, но не смогла пройти отбор в желаемый вуз и в итоге освоила профессию товароведа.
Тем не менее попытка пробиться в актерскую среду все же привела ее на телеэкраны. 11 февраля Ирине Пинчук исполняется 31 год — самое время поведать о пройденном ею пути.
"Остров любви" и миллион на бракосочетание
В заявке на кастинг проекта "Дом‑2: Остров любви" Ирина Пинчук захотела привлечь внимание продюсеров. 7 сентября 2016 года 21‑летняя участница прибыла на Сейшелы, где привлекла интерес сразу двух одиноких мужчин — Ивана Барзикова и Саши Задойнова.
Девушка явно симпатизировала Барзикову, однако искушенный юноша продолжал кокетничать с другими претендентками. Устав быть одной из многих поклонниц, Пинчук решила взять реванш: после шумной вечеринки она открыто объявила о своих отношениях с Задойновым.
Связь с Сашей не помогла Ирине забыть Ивана. Эмоции оказались сильнее, и спустя несколько дней она возобновила отношения с прежним избранником. В конечном счете пара добралась до финала реалити‑шоу и завоевала главный приз — миллион рублей на свадьбу.
Однако это не обеспечило проведение торжества. По прибытии на основную площадку проекта Ира узнала, что Барзиков так и не смог простить ей флирта с другим. Повседневная жизнь наполнилась конфликтами и упреками.
Вскоре выяснилось, что Иван сам изменял возлюбленной, а на фоне непрекращающихся раздоров Пинчук пережила потерю ребенка. Трагическая история завершилась логичным разрывом и уходом девушки из "Дома‑2".
Футболист, дистанция и "жена декабриста"
Существовала и иная причина для ухода из проекта. Расстроенной после разрыва девушке регулярно отправлял сообщения поклонник в соцсетях. Сразу после выхода за пределы периметра Ирина Пинчук завязала отношения с футболистом воронежского "Факела" Дмитрием Тихим. К сожалению, и эта любовная история завершилась неудачей.
"После него я утратила веру в отношения на расстоянии, — признавалась Ира. — Дима обожал меня, носил на руках. В какой‑то момент мне пришлось уехать в Унечу на два месяца, и расстояние оказало существенное влияние. Я не охладела, но что‑то изменилось.
Начинаешь ощущать одиночество, ведь рядом нет близкого человека, привыкаешь к самостоятельной жизни. Это разрушает отношения. Дима приехал и настоял на расставании. Я приняла эту новость и не сказала о нем ни единого дурного слова. Осознала, что отчасти была виновата сама".
Ради Дмитрия Ирина превратилась в "жену декабриста", готовую следовать за возлюбленным хоть в Воронеж, хоть во Владивосток. На деле же Пинчук стремилась реализовать себя в Москве, поэтому разрыв с футболистом стал для нее шансом, а не утратой. Действовать брюнетка предпочла по привычному сценарию — вернувшись на "Дом‑2".
Ревность Бузовой и череда избранников
В 2018 году Ирина Пинчук попыталась выстроить отношения с Романом Гриценко. Ранее молодой человек несколько месяцев добивался симпатии Ольги Бузовой, поэтому его флирт с Пинчук многие расценили как попытку вызвать ревность у ведущей.
Замысел сработал. Когда после свадьбы Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова стало известно о интимной близости между Романом и Ириной, Ольга на лобном месте не смогла сдержать слез.
Кроме того, до Бузовой дошли слухи, что участница проекта нелестно отзывается о ней, хотя сама Ирина это отрицала. Пинчук быстро осознала, что с Гриценко у нее нет перспектив, и переключилась на иных претендентов на роль жениха — Витю Шароварова и Саймона Марданшина.
Затем последовали отношения с ловеласом Захаром Саленко, который изменил Ире с Надеждой Ендальцевой, и с Валерием Блюменкранцем, подорвавшим доверие после пьяного загула.
Наконец, в 2019 году в ее жизни появился Арай Чобанян, с которым Ирина, казалось, нашла общий язык. Влюбленные познакомились с семьями друг друга и вместе решились на пластические операции: Арай скорректировал форму носа, а Пинчук увеличила грудь.
Бракосочетание, двое наследников и взломанный профиль
В 2021 году Арай и Ирина стали мужем и женой, на свет появился их первенец Давид. В своем микроблоге Ирина делилась рассказами о том, как семья провела зиму в Дубае.
В 2023 году у супругов появился второй сын — Алан. Социальные сети Пинчук наполнились чередой живописных фотографий с детьми и мужем.
Ирина Пинчук и Арай Чобанян с сыновьями. Фото: соцсети
В 2025 году профиль Арая был взломан, и в интернет попали его личные переписки с разными девушками. Чобанян утверждал, что скриншоты поддельные, однако женщины подтвердили, что общались или встречались с ним. Более того, двойную жизнь он вел, когда Ирина была в положении.
"Представьте, я лежу под капельницами, на кону жизнь ребенка, я живу на таблетках, а он в это время думает: "А пойду погуляю, пересплю с девушками". И так постоянно. Хотите доказательств — они будут! Хотя достаточно того, что он сам осознает, насколько низко пал", — заявляла в прошлом году звезда "Дома‑2".
Со стороны казалось, что Ирина держится стойко. Она уверяла, что справится с предательством, переживет период уныния и вернется в строй. Однако выдержать напряжение оказалось не так просто. В августе 2025 года Пинчук оказалась в неврологическом отделении из‑за нервного срыва.
Прошлой осенью супруги оформили развод, но фанаты не теряли надежды на их воссоединение.
Ирина Пинчук и Арай Чобанян. Фото: соцсети
Клиника, тревожность и твердое "никогда"
Когда Ирина вновь оказалась в больнице в начале 2026 года, Арай решил ее навестить. Мужчина с цветами не вызвал у брюнетки воодушевления, ведь именно после расставания с ним у женщины диагностировали тревожно‑депрессивное расстройство.
Тем не менее Пинчук согласилась посетить с бывшим партнером психологический тренинг, после которого они даже обнялись. Однако это не означало возобновления отношений.
"Девушки, кто не понял: я и Арай никогда не будем вместе как супруги! — подчеркивала Ирина. — Я свободна. Он свободен. У меня есть к нему обычные человеческие обиды! Он даже не смог нормально извиниться. Это меня задевало! Я стараюсь наладить с ним хоть какое‑то общение ради детей, потому что у них всегда настроение "плюс сто", когда мы вместе".
Так Ирина обозначила новый формат взаимодействия с бывшим супругом и отцом своих детей.
Телешоу, слухи о Галустяне и предсказание экстрасенса
Помимо "Дома‑2", Пинчук принимала участие и в иных телепроектах: "Последний герой", "Остров героев", шоу "Звезды в джунглях" и "Сокровища императора".
Из‑за "Сокровищ императора" Ирина оказалась в эпицентре слухов. Ей приписали роман с Михаилом Галустяном.
"Миша же развелся и сейчас свободен. ТНТ никак не может выдать меня замуж, теперь появился еще один холостяк. Ира Пинчук в Китае проявляла к нему интерес. Все началось еще в джунглях, продолжилось в Китае", — заметила ведущая реалити Ольга Бузова.
Мало кто всерьез воспринимал эту историю, но Ирина, желая узнать свое будущее, обратилась к эзотерику Дарье Павловской. Экстрасенс предсказала, что Пинчук вскоре встретит обеспеченного и надежного мужчину, с которым вновь станет матерью и запустит совместный бизнес.
"С марта‑апреля начнет налаживаться финансовая ситуация. Популярность, новые проекты, масштабная реклама — падения доходов я не вижу. Будет спад в мыслях. Твой разум ставит тебе препятствия, у тебя постоянный страх перед новым", — предупредила Пинчук Павловская.
Так Ирина Пинчук продолжает свой путь: от девочки из Унечи до одной из самых обсуждаемых участниц реалити‑шоу и героини светских хроник.
По материалам Starhit
