Пинчук мучилась из-за ссоры с Бузовой на 'Доме-2': "Хочу перед ней извиниться"

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Пинчук много лет переживала из-за конфликта с Бузовой на «Доме-2»

Бывшая участница 'Дома-2' Ирина Пинчук сделала неожиданное признание о ссоре с ведущей телестройки Ольгой Бузовой. Она много лет переживала из-за своей интрижки с Романом Гриценко, который ухаживал за Бузовой. Что сказала Ольга Ирине спустя годы?

Признания Пинчук Бородиной

Ирина Пинчук разоткровенничалась в беседе с другой ведущей 'Дома-2', Ксенией Бородиной. Пинчук дала интервью Бородиной. Она рассказала, как нашла в себе силы помириться с Ольгой Бузовой.

С момента конфликта с теледивой прошло семь лет. Пинчук и Бузова встретились на шоу 'Звезды в джунглях'. Ира опять была в роли участницы, Ольга — ведущей. Ирина нашла в себе силы подойти к Бузовой и поговорить с ней.

"Это было семь лет назад, мне было неловко. В последний день на проекте была вечеринка. Я сказала Ольге, что хочу перед ней извиниться. 'Возможно, ты не помнишь', — сказала я ей. Она ответила: 'Забей, все хорошо", — рассказала Ирина Пинчук.

Но при этом добавила, что свое мнение о той ситуации с Ромой Гриценко она не изменила.

Ирина Пинчук. Фото: соцсети

Что случилось у Пинчук с Бузовой

Конфликт Ольги Бузовой и Ирины Пинчук произошел в 2018 году. В то время на 'Доме-2' было по-настоящему интересно и захватывающе. За Ольгой Бузовой пытался ухаживать красавчик Роман Гриценко.

А когда на телестройке появилась Ирина Пинчук, он переключил внимание на нее. Чтобы заставить Бузову ревновать. Ольга никогда не давала Роману надежд. Но его интрига с красоткой Ирой вывела ее из себя.

Ольга Бузова и Роман Гриценко. Фото: соцсети Ольги Бузовой

Ира Пинчук считала, что вполне сможет построить отношения с Романом Гриценко. Она открыто заявляла, что тот никогда не любил Бузову. Своего мнения Ирина не изменила и по сей день.

Личная жизнь Пинчук

После ухода из 'Дома-2' Ирина Пинчук закрутила роман с бывшим участником телестройки Араем Чобаняном. Они поженились. Ира родила Араю двух сыновей.

А потом уличила его в измене и немедленно подала на развод. В октябре пара официально развелась.

Сейчас Ирина Пинчук регулярно появляется в эфирах ТНТ. Она участвует в шоу 'Звезды в джунглях'. И у нее очень высокие рейтинги. Пинчук умеет выживать в условиях реалити, опыт большой!

А вы как думаете, Ира Пинчук права, настаивая на том, что Гриценко не любил Бузову? Ответьте в комментариях.

