Пинчук мучилась из-за ссоры с Бузовой на 'Доме-2': "Хочу перед ней извиниться"

Бывшая участница 'Дома-2' Ирина Пинчук сделала неожиданное признание о ссоре с ведущей телестройки Ольгой Бузовой. Она много лет переживала из-за своей интрижки с Романом Гриценко, который ухаживал за Бузовой. Что сказала Ольга Ирине спустя годы?

Признания Пинчук Бородиной

Ирина Пинчук разоткровенничалась в беседе с другой ведущей 'Дома-2', Ксенией Бородиной. Пинчук дала интервью Бородиной. Она рассказала, как нашла в себе силы помириться с Ольгой Бузовой.

С момента конфликта с теледивой прошло семь лет. Пинчук и Бузова встретились на шоу 'Звезды в джунглях'. Ира опять была в роли участницы, Ольга — ведущей. Ирина нашла в себе силы подойти к Бузовой и поговорить с ней.

"Это было семь лет назад, мне было неловко. В последний день на проекте была вечеринка. Я сказала Ольге, что хочу перед ней извиниться. 'Возможно, ты не помнишь', — сказала я ей. Она ответила: 'Забей, все хорошо", — рассказала Ирина Пинчук.

Но при этом добавила, что свое мнение о той ситуации с Ромой Гриценко она не изменила.