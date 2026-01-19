Неужели за Михаила Галустяна? Ирина Пинчук скоро выйдет замуж и родит

Финалистка популярного шоу "Звезды в джунглях - 2" Ирина Пинчук решила заглянуть в будущее. Актриса и телеведущая пришла на консультацию к известной эзотерику и тарологу Дарье Павловской, чтобы узнать, что ждет ее в личной жизни.

Во время интервью Дарья Павловская провела специальный расклад на картах для Ирины. Результат оказался многообещающим. Согласно толкованию эзотерика, в ближайшем будущем Пинчук встретит своего надежного избранника.

Карты прямо указали на серьезные отношения, которые быстро перерастут в брак. Как рассказала Павловская, предсказание выглядит очень четким — Ирину ждет судьбоносное знакомство.

Карты предрекают пополнение в семье

Но и это еще не все. В своем раскладе Дарья Павловская увидела еще одну важную новость. После замужества Ирину ждет радостное событие — рождение ребенка. Это будет уже третий малыш у телеведущей (у Ирины есть сын Даниэль и дочь Майя от прошлых отношений). Таролог уточнила, что с большой вероятностью родится девочка.

Флирт на съемочной площадке и новый проект

Ирина Пинчук давно находится в центре внимания не только из-за ролей в сериалах, но и благодаря своему яркому участию в шоу. Особенно зрителям запомнилось ее игривое и забавное общение с Михаилом Галустяном во время съемок "Звезд в джунглях - 2". Их флирт и шутки стали одними из самых обсуждаемых моментов проекта.

Между звездами флирт продолжился и в проекте "Сокровища императора - 3". Об этом рассказала Ольга Бузова.