Ирина Пегова показала жениха и впервые раскрыла тайну личного счастья

Актриса Ирина Пегова кардинально изменилась: похудела, перекрасилась в блондинку и буквально засветилась от счастья. Поклонники строили догадки о причине преображения, и лишь в 2025 году актриса рассекретила имя своего избранника. Им оказался актер Сергей Марин, который младше Ирины на 10 лет.

Роман зародился в 2023 году на съемках сериала «Царская прививка». Два года пара скрывала отношения, но в мае 2025 года Пегова подтвердила роман в интервью, а позже они впервые вышли в свет как пара.

В марте 2026 года поклонники заметили у актрисы кольцо на безымянном пальце, что породило слухи о тайной свадьбе, однако официальных комментариев не последовало.

День рождения актриса встретила в Вологде вместе с возлюбленным. Она опубликовала серию снимков, на которых они гуляют по городу, знакомятся с архитектурой и местной кухней. Подписчики отметили, что Ирина выглядит по-настоящему счастливой, а ее глаза «лучатся любовью».

«Наконец-то она нашла своего мужчину», «Пусть они будут вместе долго и счастливо», — написали комментаторы.

Первый брак Ирины Пеговой был с актером Дмитрием Орловым. Пара развелась 15 лет назад, но сохранила дружеские отношения ради дочери, которой сейчас 20 лет. Актриса не раз говорила, что долгое время была сосредоточена на карьере и воспитании дочери, и только в последние годы позволила себе новые отношения.

Ирина Пегова — заслуженная артистка России, известна по фильмам «Орда», «Географ глобус пропил» и ролям в театре «Мастерская Петра Фоменко».