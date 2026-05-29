Похорошела со своим возлюбленным: Яна Поплавская восхитилась Ириной Пеговой

Ирина Пегова впервые продемонстрировала публике своего возлюбленного Сергея Марина в конце сентября прошлого года — пара появилась вместе на премьере кинокартины «Август». Было отчетливо видно, что между ними существует подлинная эмоциональная связь.

За последнее время внешность Ирины Пеговой заметно преобразилась: актриса стала выглядеть свежее и привлекательнее, заметно сбросила вес. Кроме того, ее гардероб обрел более современный и изысканный вид — наряды артистки теперь отличаются продуманным стилем и актуальностью.

Ранее Ирина Пегова была замужем за актером Дмитрием Орловым. Они прожили в браке шесть лет, с 2005 по 2011 год. У пары есть взрослая дочь Татьяна, она появилась на свет в 2006 году.

А не так давно стало известно, что Ирина Пегова получила в наследство от покойной актрисы Людмилы Арининой квартиру в Москве и дачу на Истре. Так пожилая звезда отблагодарила Пегову за заботу и внимание к ней. Ирина в последние годы жизни Арининой поддерживала теплые отношения с ней, общалась, навещала и помогала, чем могла.