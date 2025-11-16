Куда Ирина Пегова улетела с 37-летним Сергеем Мариным — поездка для двоих на элитный курорт?

Ирина Пегова выложила в личном микроблоге новые фотографии и видео из отпуска, где запечатлена рядом с мужчиной на пляже.
Где отдыхает Пегова
Они сидят спиной к камере, поэтому лиц не видно. Поклонники уверены, что этот мужчина — ее молодой коллега и партнер Сергей Марин, который моложе актрисы на десять лет. Отдыхают они предположительно в Дубае.
Парочка долго держала свои отношения в секрете. Лишь однажды, посетив вместе мероприятие в честь Дня мороженого в ГУМе, они впервые публично подтвердили роман. Это стало неожиданностью для поклонников, ведь ранее ни один из них не делал официальных заявлений о личной связи друг с другом.
Ирина Пегова и Сергей Марин проводят каникулы в Дубае. Фото: соцсети
Звезда фильма "Прогулка" откровенно делится впечатлениями от отдыха, рассказывая подписчикам, что чувствует себя абсолютно счастливой и испытывает настоящее блаженство.
Ирина активно выкладывает кадры, демонстрируя свое веселое настроение и прекрасное самочувствие. Например, в одном ролике видно, как она радостно бегает по пляжу в закрытому купальнике. Актриса предпочитает наслаждаться каждым мгновением, не обращая внимания на чужие вопросы и советы.
Как похудела Пегова
Ранее знаменитость признавалась, что поддержание хорошей физической формы требует больших усилий. Ей непросто удается сохранять стройность тела, поэтому она постоянно занимается спортом и следит за рационом питания. Даже в моменты усталости и нежелания посещать тренажерный зал, актриса находит силы продолжать тренировки, понимая важность заботы о своем здоровье и внешности.
Ранее мы писали, что Пегова вместе с возлюбленным появилась на премьере фильма "Август", однако, комментировал свою связь с молодым актером не стала. Также она делилась совместными фото с 19-летней дочкой Татьяной, которую родила от Дмитрия Орлова.
А как вы считаете, почему Пегова скрывала свои отношения с Мариным? Пишите в комментариях.
