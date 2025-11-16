Куда Ирина Пегова улетела с 37-летним Сергеем Мариным — поездка для двоих на элитный курорт?

Ирина Пегова выложила в личном микроблоге новые фотографии и видео из отпуска, где запечатлена рядом с мужчиной на пляже.

Где отдыхает Пегова

Они сидят спиной к камере, поэтому лиц не видно. Поклонники уверены, что этот мужчина — ее молодой коллега и партнер Сергей Марин, который моложе актрисы на десять лет. Отдыхают они предположительно в Дубае.

Парочка долго держала свои отношения в секрете. Лишь однажды, посетив вместе мероприятие в честь Дня мороженого в ГУМе, они впервые публично подтвердили роман. Это стало неожиданностью для поклонников, ведь ранее ни один из них не делал официальных заявлений о личной связи друг с другом.