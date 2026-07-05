Ираклий Пирцхалава отказался поддерживать беременную возлюбленную

Девушка, которая ждет от него ребенка, заявила, что артист проводит время с другими, пока она лежит в больнице с капельницами. Ее возмущение и переписка со звездным бойфрендом попали в соцсети.

По словам Лукьяновой, о романе с Пирцхалавой знали только близкие друзья. Сама она рассказывала, что пара вместе ходила на концерты, публично демонстрируя близость. Ситуация накалилась, когда одна из подруг сообщила Кате, что Ираклий улетел на концерт с другой девушкой и на глазах у свидетелей ее обнимал и целовал.

«Хоть певец, хоть простой мужчина... Я считаю, ты не должен так относиться к тому, кого любишь и от кого ждешь ребенка. Все тяжелые периоды я сейчас проживаю одна», — пожаловалась модель.

Девушка обнародовала скриншот переписки. Когда она пожаловалась на плохое самочувствие, Пирцхалава ответил:

«Ну роди мне, если тебе ребенок не нужен. Потом благодарить будешь, что такая красотка родилась талантливая. Мась, ну такова доля женская, даже мое нахождение рядом не поможет тебе переносить твое состояние. Это состояние же внутри тебя, даже когда я нахожусь рядом с тобой, плохо тебе одной».

Екатерина парировала:

«Ни тебе, ни мне это не нужно!».

Исполнитель хита «Лондон-Париж» был женат на модели Елене Гребенщиковой с 2009 по 2014 год. У бывших супругов двое сыновей — 15-летний Илья и 13-летний Александр. Пара сохранила дружеские отношения ради детей. Сейчас они вместе участвуют в реалити-шоу «Ставка на любовь» на канале «Пятница!».

В проекте бывшие супруги проверяют, остались ли между ними чувства. Ираклий признавался, что после развода у него были романы, но ни одна девушка не смогла заменить бывшую жену. Сама Гребенщикова говорила, что развод дался тяжело, но сейчас они прошли путь от ненависти до дружбы.

Лукьянова, в свою очередь, до этого мелькала в новостях в связи с рэпером Тимати, но потом оказалось, что ее избранник — другой выпускник «Фабрики звезд».

Ираклий Пирцхалава — российский певец, участник «Фабрики звезд-4» . После развода с Гребенщиковой он не скрывал, что долгое время был один, но сейчас, по данным СМИ, снова сошелся с бывшей супругой на проекте.