«Он хочет этого малыша»: беременная от Пирцхалавы модель сделала новое заявление

Громкая история любви, казавшаяся поначалу красивой сказкой, обернулась для 22‑летней модели Екатерины Лукьяновой тяжелым испытанием. Девушка решилась раскрыть детали своего тайного романа с певцом Иракли — и честно рассказала, как зарождались их отношения, на какой ноте они звучали в самом начале и что в итоге разрушило хрупкое доверие.

Екатерина не стала прятать ни факты, ни эмоции: она поделилась и радостными моментами, и той болью, которую пришлось пережить.

Лукьянова рассказала, что знакомство с Иракли состоялось 1 июня на открытии выставки в галерее. По ее словам, контакт возник мгновенно, а вскоре она приняла участие в съемках его клипа «Матушка Россия». Примерно через неделю пара вместе улетела за границу. Тогда, как вспоминает Екатерина, Иракли сразу дал понять, что между ними — отношения, но афишировать их пока не стоит.

Когда девушка узнала о беременности, она тут же сообщила об этом возлюбленному. Екатерина утверждает, что артист искренне обрадовался и назвал новость счастьем.

«Он очень обрадовался, сказал, что это счастье, и что ребенка мы обязательно оставляем. Он хочет этого малыша и даже говорил, что мечтает о девочке», — поделилась Екатерина Лукьянова.

При этом из‑за беременности состояние Екатерины заметно ухудшилось: ей было тяжело физически, иногда она не могла выходить на связь и подолгу не виделась с Иракли. В тот период у певца шли концерты, съемки клипа и был крайне насыщенный график.

По словам Екатерины, трещина в отношениях появилась буквально накануне вечером. До нее быстро дошла видеозапись с концерта Иракли: на кадрах он позволял себе близкие жесты в компании другой женщины. Для беременной девушки увиденное оказалось крайне болезненным. Она заявила, что мужчина, знающий о положении своей партнерши и о том, что она переживает непростой период, обязан соблюдать границы в общении с другими.

Поцелуи и объятия на публике, особенно если это фиксируют камеры и выкладывают в соцсети, Екатерина считает недопустимыми.

«Мне очень больно и неприятно, но я не хочу слушать никаких оправданий. На мой взгляд, лучше не совершать поступков, за которые потом приходится оправдываться», — сказала Екатерина.

При этом девушка не отрицает, что Иракли хочет ребенка, и надеется, что со временем им удастся спокойно поговорить о воспитании будущего малыша.

Комментируя слухи о попытках Иракли восстановить отношения с бывшей женой Еленой в рамках телепроекта «Ставка на любовь», Екатерина предпочла не втягиваться в эту историю. Она отметила, что не считает уместным рассуждать о чужих взаимоотношениях, тем более что, насколько ей известно, Иракли и Елена — близкие друзья и родители прекрасных детей.

Сам певец пока не выступил с публичными комментариями, в том числе и в личном общении с Екатериной. Модель призналась, что сама заблокировала его в мессенджерах: сейчас ей важнее сохранить внутреннее равновесие и сконцентрироваться на своем самочувствии. По словам девушки, говорить о прощении пока преждевременно — эмоции все еще слишком острые, а решения, принятые на волне переживаний, могут оказаться поспешными. Екатерина верит, что со временем чувства улягутся и появится возможность обсудить по-настоящему важные вопросы — в первую очередь те, что касаются их будущего ребенка.

Ранее Лукьянова рассказывала, что узнав о ее плохом самочувствии, Пирцхалава посоветовал ей справляться с ним самой. При этом он вполне цинично заметил, что такова ее женская доля.

По материалам Super.ru

А вы как считаете, почему Пирцхалава ведет себя подобным образом по отношению к беременной от него девушке? Поделитесь в комментариях.