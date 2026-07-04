«Чувствую себя героиней дешевого сериала»: экс-жена Пирцхалавы высказалась о беременности его юной пассии-модели

Имя известного исполнителя Ираклия Пирцхалавы в одночасье оказалось в эпицентре громкого скандала. Модель Екатерина Лукьянова, которой исполнилось 22 года, публично заявила, что ждет ребенка от артиста. Чтобы подкрепить свои слова, девушка выложила в сеть скриншоты и раскрыла детали их связи, попутно обвинив Ираклия в неверности. По утверждению Екатерины, певец оставил ее один на один с трудностями как раз в тот момент, когда поддержка была особенно нужна, — в период беременности.

Тем временем сам Пирцхалава некоторое время предпринимал попытки восстановить союз с экс‑супругой Еленой Гребенщиковой. Пара решилась на смелый шаг — приняла участие в телепроекте «Ставка на любовь», надеясь вдохнуть новую жизнь в свой брак.

Ираклий характеризовал свои отношения с Еленой как «потрясающие» и отмечал, что они сейчас словно «проходят проверку на прочность». А вот сама Гребенщикова о положении бывшей пассии Ираклия узнала не из личного разговора, а через соцсети. В своем блоге она обратилась к подписчикам: поклонники буквально завалили ее личные сообщения бурными новостями. Елена дала понять, что не намерена вступать в противостояние с беременной девушкой и стремится вести себя в этой непростой ситуации достойно, хотя пока ей непросто осмыслить происходящее.